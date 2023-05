Las claves del giro que hizo el Banco Central en su estrategia para contener los dólares financieros

Por tres razones, el Banco Central no intervino en la plaza cambiaria y los dólares alternativos subieron más de 6%:

-Se quedó sin poder de fuego y sabe que con este esquema de compra y venta de bonos no podía resistir por mucho más tiempo el ataque contra las reservas.

-Para conseguir dinero del FMI, tuvo que dejar de intervenir en el mercado. Las divisas del Fondo no las podrá utilizar para contener al dólar pero sí podrá pagar importaciones.

-Piensa obtener alrededor de USD 3.000 millones adicionales de los importadores y exportadores, permitiéndoles que financien sus compras con créditos bancarios o de los proveedores. En otras palabras, le traspasa al próximo Gobierno las deudas por las importaciones que se logren con este esquema. Si tuviera resultado, la medida se asemejaría a la operación de dólar futuro de la última gestión presidencial de Cristina Kirchner.

La primera lectura es que el esquema de contención del dólar cumplió su ciclo, porque están sacrificando importaciones y dejando a la industria sin insumos. El tema es que van a convivir con dólares financieros más elevados y van a ejercer presión sobre el tipo de cambio.

Para el analista financiero Andrés Reschini de la consultora F2 “la rueda de hoy dejó ver un cambio de estrategia. El tipo de cambio oficial se deslizó a un ritmo de 7,95% versus la rueda de ayer, siendo este el mayor ritmo intradiario en lo que va de mayo. Además, dejó avanzar a los dólares financieros corriéndose de la compra de bonos en dólares o, al menos, disminuyéndolas bruscamente. De esta manera, está convergiendo con el blue como es habitual en condiciones de normalidad. Es probable que, ante la escasez de liquidez en dólares, se hayan visto obligados a ceder en la intervención puesto que las reservas caían aún en las rachas compradoras del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios que inició el 5 de mayo”.

El dólar mayorista ayer subió 50 centavos a $232,15.

Sobre la caída de los dólares futuros, Reschini señaló que “se operaron más de 685 mil contratos y hubo ajustes mixtos con mayoría de bajas. En el MAE el nivel de operaciones, después de la intervención de ayer, volvió a la normalidad. Se negoció 10% del volumen de la rueda anterior. A pesar de las bajas, las operaciones de Interés Abierto (las que no está cerradas) superan en 4% a las de 2022 para esta fecha, período en el cual el Banco Central terminó con una posición short (corta) de USD 2.000 millones y un 57% más que en 2021 cuando terminó neutral”.

Con el mercado liberado, el MEP en las operaciones de contado aumentó $29,22 (+6,6%) a $473,50. El contado con liquidación tuvo un alza de $12,13 (+2,5%) a $495,86. En el Senebi, donde las operaciones son bilaterales y no se publican en las pantallas, el MEP avanzó $23 (+5%) a $480 y el contado con liquidación, $17 (+3,82%) a $497. El “blue” aumentó $1 a 488 sin grandes oscilaciones en la rueda.

El analista financiero Franco Tealdi señaló que “al Gobierno le venía costando muy caro subsidiar al dólar MEP por pantalla, entonces tuvo que dejarlo flotar y va rumbo a converger con los dólares más libres del sistema financiero. La retirada del Central se vio en las operaciones de AL30 que fueron un tercio de las habituales. De 300 millones nominales, se bajó a 130 millones”.

Los bonos de la deuda tuvieron una jornada absolutamente desfavorable y el riesgo país subió 44 unidades (+1,7%) a 2.594 puntos básicos.

Los exportadores liquidaron USD 56,64 millones y el Banco Central pudo comprar USD 51 millones. De todas maneras, las reservas bajaron 166 millones a USD 33.172 millones.

El analista y experto en agronegocios Salvador Vitelli comentó que “la rueda del agro fue completamente volátil con los futuros del maíz estables y el trigo bajando un poco más, excepto la posición corta. La soja quedó en valores similares a los del día anterior en $105 mil por tonelada y mermó el atractivo para los productores que no quieren vender a estos valores. Esto termina en mayo y habrá que ver si el tipo de cambio se queda inflado como pasó en enero. Me da la sensación de un dólar soja que no va a bajar demasiado producto de la especulación de que salgan con otro dólar soja o dólar agro que incluya al maíz. No lo veo como algo probable, salvo un manotazo de ahogado, pero el rumor está”.

En la Bolsa se operó con cautela, aunque el monto de negocios fue de $5.265 millones. Aparecieron vendedores, ante la suba de los dólares, que tomaron las ganancias de la rueda anterior. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 1,04% en pesos y bajó 1,4% en dólares por la fuerte suba de la divisa.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en dólares en las Bolsas de Nueva York, pero se compran en pesos al valor del contado con liquidación- fueron de $11.736 millones. En el cierre predominaron las bajas. Central Puerto fue el más afectado con una pérdida de 3,4%. La contracara fue Despegar que aumentó 4,2%. En dos ruedas este certificado aumentó 15% en dólares.

Para hoy se espera la reafirmación de la estrategia de no intervenir en los dólares. Habrá que ver cuál es el techo de la divisa.

Fuente: Infobae