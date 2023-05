María Becerra, la “nena de Argentina” que llegó a “Rápidos y Furiosos 10”: “Fue un gran desafío”

María Becerra tiene 23 años y ya logró pisar fuerte en el mundo de la música con su inconfundible voz y carisma. “La nena de Argentina” es la frase con la que se identifica en casi todas sus canciones, y las palabras que lleva de bandera para representar al país.

Su reconocimiento a nivel mundial escaló tan alto que su talento golpeó las puertas de Hollywood y la convocaron para interpretar “Te cura”, una de las canciones del soundtrack de Rápidos y Furiosos 10. Durante la presentación para la prensa de la exitosa saga, que se estrena este 18 de mayo, María aseguró: “Fue un gran desafío, estoy muy feliz y honrada de formar parte”.

La cantante contó que la propuesta para integrar la banda sonora de la película dirigida por Louis Leterrier le llegó cuando estaba de viaje en México. “Tenía un montón de proyectos y no podía grabar la canción en ese momento, pero nos volvieron a llamar y a decirnos que me querían escuchar y que me iban a dar el tiempo para que no me quedara afuera”, detalló y dio cuenta del gran interés que tenían por su participación.

“Hubo muchos filtros. Tuve un ida y vuelta de mandar lo que escribía yo y lo que me decían ellos”, dijo María sobre el intercambio con el equipo de música de Rápidos y Furiosos 10, a cargo del compositor y director de orquesta Brian Tyler. Fue así que surgió “Te cura”, el tema que estrenará este viernes en la Argentina junto a un videoclip.

Durante el evento de prensa, al que llegó en un auto descapotable negro y luciendo un vestido plateado al cuerpo, la artista mostró su alegría por haber tenido la autorización para hacer un clip de la canción. “Fuimos de los pocos que nos permitieron usar escenas oficiales de la película. Quedó increíble, hasta parece que formo parte (risas)”, lanzó María Becerra y señaló que “está tremendo”.

Fuente: TN