Cristina Kirchner al borde de quebrarse al hablar su hija: "Florencia depende de mí, está enferma"

La vicepresidenta Cristina Kirchner pasó momentos de emoción en la entrevista con Pablo Duggan en Duro de Domar, en C5N, cuando le preguntaron cómo le influyó el intento de asesinato en su contra. En ese momento, mencionó a Florencia: "Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma". En otro parte de la nota, también estuvo al borde de quebrarse al hablar de Néstor Kirchner.

El conductor le consultó a la ex mandataria en qué le influyó el intento de asesinato sufrido el 1 de septiembre de 2022 cuando le gatillaron dos veces a centímetros de su cara afuera de su casa. "Tal vez sea en el temor (se le entrecorta la voz). A ver, Máximo es un hombre, no depende de mí. Pero mi hija, Florencia depende de mí. Ella me ha dicho que no piense en ella, que haga lo que tenga que hacer. Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología como puede tener cualquier mujer. Vinculada, bueno con lo que ya sabemos, no quiero tampoco hablarlo. Ella me necesita".

"Siento que mi nieta, Elena, su hija, que tiene un padre maravilloso como Camilo. Pero mi hija me necesita y si me pasara algo ella sufriría mucho y además podría agravarse su patología, su enfermedad", expresó.

En esa línea, siguió: "El intento de asesinato me ha impactado en ese sentido. Está claro que nadie tiene comprada la vida. Pero pensar qué sería si yo no estoy, de Florencia, me afecta humanamente".

"Hay una tendencia a la deshumanización. Aún en los que te quieren mucho, te aman, pero hay una deshumanización en el sentido de que se creen que me banco todo, que soy invencible. Me banco bastante, la verdad. Pero los procesos de deshumanización impactan", comentó Cristina Kirchner en C5N.

Asimismo, la vicepresidenta señaló: "Lo único que me preocupa es esto. En definitiva, a otros, por seguir lo que piensan, por sus convicciones, les fue infinitamente peor, ni siquiera tienen un lugar, una tumba para que los vayan a llorar. No me voy a super victimizar. No hay nada peor que eso, sin embargo, hay miles".

Cristina Kirchner se emocionó al recordar a Néstor

En otro tramo de la entrevista, CFK habló de qué hará de su vida política y recordó a Néstor: "Voy a militar toda mi vida. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. La semana que viene van a ser 20 años. Espero que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta".

"El 25 de mayo van a pasar los 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos, cambió la Argentina", dijo y Duggan le preguntó: "¿Te emociona?". "Sí, como no me va a emocionar. Me remueve mucho. Hablemos de otra cosa", cerró.

