Luego de admitir la separación, Wanda Nara publicó un llamativo mensaje que podría acercarla a Mauro Icardi

Una semana después de anunciar su separación, y de sacar a pasear su soltería por la noche porteña, Wanda Nara volvió a sembrar dudas en cuanto a su situación sentimental con Mauro Icardi. La conductora de Masterchef celebró a la distancia la victoria del Galatasaray, club donde se desempeña su todavía marido y representado, con un mensaje contundente que abre la puerta a una posible reconciliación.

Desde que a comienzos de este año aceptó conducir el reality de cocina de Telefe, la situación en la familia Nara-Icardi quedó establecida de la siguiente manera. La ahora morocha vive en Buenos Aires con sus tres hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto-, fruto de su relación con Maxi López. Aquí los chicos llevan a cabo sus estudios e incluso el mayor sigue los pasos de su padre en las divisiones inferiores de River Plate.



En tanto, Mauro permanece en Estambul junto a las hijas de la pareja, Francesca e Isabella, y cumpliendo su contrato con el popular club turco. Su equipo lidera cómodamente la liga local y este sábado se impuso al Sivasspor por 2 a 0 con dos goles del argentino.

Siempre activo en sus redes, el ex Inter y PSG subió una larga serie de historias replicando los festejos de los fans por una victoria que los acerca al campeonato. Además, compartió un posteo con fotos junto a las niñas, uniformadas con la camiseta, el pantalón y las medias amarillas y rojas del Galatasaray y la cara maquillada con los mismos colores. “Con ellas es más lindo festejar”, escribió en una postal llena de felicidad.

Del otro lado del mundo, Wanda acusó recibo y le dejó un like a la publicación, que sin embargo evitó comentar. De todas maneras, subió a sus historias una foto de Icardi y las nenas con la frase “Mi debilidad”, y etiquetó al futbolista para asegurarse que le llegue el mensaje.

Este capítulo actualiza la historia que Wanda había dado por terminada en un vivo de Instagram con su hermana Zaira. Allí reconocía estar separada, después de una ola de rumores que involucraban a Icardi con una nueva infidelidad, esta vez con una promotora rosarina llamada Candela Lecce. Después le siguió una agitada vida nocturna, con visitas a la popular fiesta Bresh y a los Premios Gardel para acompañar a L-Gante, abriendo una vez más el juego para que todos hablaran del vínculo con el cantante de cumbia 420.

En ese contexto, Icardi aprovechó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores y habló sobre su relación con Wanda Nara. “¿Por qué siempre Wanda hace lo mismo si no lo necesita? ¿Siempre que quiere salir están separados?”, fue una de las consultas que Mauro eligió responder. Con una sola palabra: “Ponele” y un emoticón con una carcajada que llora de la risa.

Después una seguidora fue directo al grano y le dijo: “¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”. “Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos -respondió el marido de Wanda - segundo porque estoy casado hace 10 años”, explicó para negar la separación de su esposa.

Finalmente, un seguidor le preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aclaró el jugador de fútbol sobre la tormentosa relación que mantiene con su mujer.

Con informacion de Infobae.