La salida de depósitos en dólares aflojó en la primera mitad de mayo

En abril los depósitos privados en dólares (argendólares) vivieron una diáspora detonada por el enrarecido clima preelectoral, la suba de los tipos de cambio informal y financieros, el drenaje de reservas del Banco Central (BCRA) y su exiguo stock. Así a lo largo de abril el sistema financiero registró una salida de casi u$s760 millones de argendólares, concentrada principalmente en la segunda quincena epicentro de una nueva fase de la crisis cambiaria. Pero en la primera parte de mayo el comportamiento de los argendólares parece mostrar una mayor estabilidad. Durante la primera quincena, con datos al 17, último disponible, el stock de argendólares crece en unos u$s20 millones. Lo que, si bien este bajo guarismo no mueve el amperímetro del sistema, no deja de ser un dato alentador.

Sin embargo, esta aparente mejora en el ánimo de los titulares de argendólares no sería tan así. ¿Por qué? En el mercado sospechan que a pesar de la estabilidad de los argendólares, el hecho de que en las últimas jornadas los bancos continuaron pidiéndole dólares billetes al BCRA a través del MULC es un indicador de que de alguna manera las salidas continúan. Algunos analistas conjeturan que las salidas de argendólares quedan tapadas por las intervenciones del BCRA, comprando bonos en dólares en el mercado secundario. Detrás de esta suposición está la hipótesis de que el BCRA realizó más compras de dólar Bolsa que de Cable, lo que impacta positivamente en el stock de argendólares. ¿Cómo es esto? Se daría en el caso de que el BCRA interviene pero quien adquiere los dólares Bolsa no los saca del sistema y así pasan a engrosar el stock de argendólares. Lo cierto es que en entre el 15 y el 17 el total de argendólares aumentó en u$s52 millones, tras caer en la semana previa u$s49 millones.

De todos modos no hay que perder de vista que en lo que va del año los argendólares acusan una pérdida de más de u$s1.000 millones. Todo comenzó en marzo cuando salieron u$s307 millones luego de haber crecido u$s64 millones en febrero y caído u$s21 millones en enero. Pero la salida se intensificó en abril con u$s757 millones. Cabe señalar que desde que se profundizó la crisis, a mediados de abril, hasta la semana pasada habían salido u$s776 millones lo que habla de cómo se espiralizó la salida.

El tema de los argendólares es seguido muy de cerca por el mercado por la sencilla razón de que los encajes de estos depósitos, es decir, la porción que los bancos no pueden prestar sino preservar como liquidez son contabilizados como parte de las reservas brutas del BCRA. Hoy el stock de argendólares asciende a poco más de u$s15.300 millones (cuando asumió Alberto Fernández era de u$s17.600 millones e incluso Mauricio Macri llegó a tener casi u$s33.000 millones), el mismo nivel de comienzos de 2022. Por ende, cuando suben los argendólares, suben los encajes y las reservas brutas, y viceversa. Hoy los encajes suman poco más de u$s11.000 millones. Pero como vienen reflejando los Balances Cambiarios del BCRA en los últimos meses los bancos del sistema guardan entre u$s3.500 millones y u$s4.000 millones en efectivo en las sucursales (que tiende a representar aproximadamente un 70% de la Posición General de Cambio de las entidades) para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Pero hay otra arista. Estos depósitos constituyen la única fuente de financiamiento local en dólares para el sector externo, principalmente exportadores y empresas vinculadas. Por lo tanto, en la medida que haya mayor stock de argendólares, habrá una mayor capacidad prestable en dólares para prefinanciar o financiar embarques al exterior. Lo cual es relevante dado que no solo no abunda el crédito externo para satisfacer la demanda local sino que el acceso a los mercados de capitales está vedado. Las compañías que no tienen casa matriz en el exterior o por su tamaño o track récord no pueden ir a financiarse afuera tienen en la plaza local la única oferta de crédito en dólares. Pero hoy, lo más importante es su gravitación en las reservas.

* Para www.ambito.com