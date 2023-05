Yanina Latorre aseguró que La Chipi le fue infiel a Dady Brieva: “¿Te acordás que te escapabas?”

Una vez más, Yanina Latorre terminó envuelta en un enfrentamiento mediático. Y, esta vez, su contrincante fue Mariela Anchipi, esposa de Dady Brieva, a quien la panelista de LAM acusó de haber engañado a su marido. La pelea entre las dos mujeres comenzó hace poco más de una semana, cuando la actual integrante de Duro de Domar decidió salir a defender a su compañera de programa, María Fernanda Callejón, quien también se había cruzado fuerte con la angelita. Y, con el correr de los días, el asunto fue subiendo de tono.

Todo comenzó cuando la ex vedette optó por ponerse del lado de Estefanía Berardi, quien desde hace tiempo mantiene una disputa con Latorre, y contar su propia experiencia con ella. “Quiero decir que la respeto, que a veces tiene información certera pero no es cierto que siempre decís la verdad. Y a mí me consta”, dijo entonces Callejón que también estuvo trabajando unos días en el programa de Ángel de Brito. Y le recordó el affaire de su marido con Natacha Jaitt, que según dijo había ventilado por le “sirvió”.

Frente a esto, Yanina respondió haciendo referencia a la escandalosa separación de María Fernanda con Ricky Diotto, le recordó que ella había sido amante de Guillermo Cóppola y, en un descargo furioso, terminó involucrando a los compañeros de C5N de la actriz. “Vos, la pautera chorra de (Julia) Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de (Pablo) Duggan me tienen la concha seca, les mando un beso. Y ahí les di un informe para todos, porque soy la genia del contenido. Y mañana sigan hablando, amor. Me tienen los huevos por el piso, boludo. ¡Aprendan a laburar!”, se despachó Latorre.

Lo cierto es que, consultada sobre los dichos de Yanina, La Chipi no dudó en responder. Primero dejó en claro que cuando ella comenzó su relación con el humorista cuando él ya estaba separado, solo que venía “flojo de papeles”. Y le aconsejó a la mujer de Diego Latorre que se lubricara su parte íntima. “Ay, pobrecita, me da lástima... Me da fiaca contestarle a una ignorante. Reina, cuando yo digo concha seca es una metáfora para gente elevada e inteligente que entiende, y no te la voy explicar porque a esta hora estoy podrida de hablar pelotudeces todo el día con pelotudos”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Otra que me tira los cuernos por la cabeza. Me das pena. ¿Por qué no hablás de tus cuernos? Del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal. Con ese que bailabas tango. ¿Te acordás que te escapabas a la noche y le decías a Dady que ibas a clase de tango y te ibas con él? Ahora que estás en C5N tenés que hablar en mi contra”.

Luego, insistió en asegurar que La Chipi había comenzado su relación con Brieva cuando él todavía estaba casado con la madre de su hijos mayores. “Cuando vos y Dady iban al living de Susana (Giménez) jodían con que se habían conocido cuando él estaba casado y la terminó de dejar a Evelia por vos. Y te cuento, cuando sale el rumor en esa época, en Intrusos, Jorge Rial tenía la primicia de que ustedes ya estaban juntos y Dady le pidió por favor que no lo contara, que lo esperara porque le estaba poniendo un negocio de ropa a su ex para dejarla contenta. La dejaba con guita y con el negocio puesto para que no se quejara tanto. Y si querés sigo contando tu historia”, concluyó.

Con informacion de Infobae.