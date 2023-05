El regreso de Polémica en el bar: “Marcela Tinayre era la novedad que necesitábamos para un programa que ya tiene 60 años”

Allá por la década del 60, la televisión en blanco y negro era desde su aparición en la Argentina, uno de los inventos tecnológicos más revolucionarios. Y si de revolución se trata, hubo dos hermanos que vieron en este elemento un medio para crear y desarrollar todo tipo de ideas, una más exitosa que la otra. Se trataba de Gerardo y Hugo Sofovich, quienes en 1963 habían puesto al aire un formato televisivo de sketches humorísticos, que harían historia. No sólo por su calidad, sino también por los personajes que pasaron por allí. Desde Alberto Olmedo hasta Juan Carlos Altavista dijeron presentes en el mítico Operación Ja Ja. Varios de estos sketches tuvieron tanto éxito que saltaron del conjunto y se constituyeron como programas autónomos. Uno de ellos fue Polémica en el bar.

Después de varias semanas de mucha expectativa, América confirmó su regreso a la pantalla para este lunes 29 de mayo, a las 23.15 horas. Por primera vez en su historia de 60 años, la anfitriona de la mesa será nada más y nada menos que una mujer: Marcela Tinayre. También habrá otras modificaciones que el propio Gustavo Sofovich, hijo del creador y actual productor general, le contó en una entrevista exclusiva.

“Es un sueño hecho realidad. Cuando cumplimos los 55 años en la televisión, empecé a soñar lo que serían 60. Pero más allá del sueño, es la historia de mi familia que empieza en una pantalla en blanco y negro. Esta es la historia de Gerardo y Hugo, y mi historia que laburé de esto toda la vida. Es muy fuerte y muy difícil de que alguien pueda entender este éxito. Cuando yo nací, esto ya existía”, contó un emocionado Gustavo al reconocer que cuando el programa salió al aire él todavía no había nacido. “Hoy tengo 56 años, pero el programa tiene cuatro años más que yo”, bromeó al definir al ciclo como “su hermano mayor”.

“Aprendí a gatear dentro de los estudios de Polémica… y nunca imaginé que en algún momento de mi vida iba a ser el productor general del programa. Por aquellos años, me dedicaba a vender publicidad y a hacer programas infantiles. Llevar este tipo de programas adelante jamás lo soñé”, señaló.

—¿Qué tendrá la nueva temporada de Polémica en el bar?

—Es un giro de 180 grados porque estamos en un mundo diferente. Todo el espectáculo es diferente porque la mujer antes no tenía un papel preponderante dentro de este negocio como lo tiene hoy. La actual directora del FMI es una mujer, en la Argentina hay decenas de CEOs mujeres manejando empresas multinacionales y en el mundo la mujer cada vez va ganando más lugar. A mí me cuesta no hablar del humor porque hoy se les pega a todos los próceres del humor y hace 30 años tanto el humor como la televisión eran diferentes-reiteró Sofovich-, entonces, Marcela Tinayre era la novedad que necesitábamos para un programa que ya tiene 60 años y que fue conducido siempre por hombres. Esto es un acierto de Martín Kweller y él hizo un esfuerzo tremendo para que Polémica esté este año al aire y eso no lo voy a olvidar nunca.

—¿Cómo fue la elección de Marcela Tinayre como anfitriona de la mesa?

—Yo la vengo buscando a Marcela Tinayre hace tres o cuatro años para que sea parte de ese cambio que viene realizando Polémica a lo largo de estos últimos años, en la que hay mujeres sentadas en la mesa, en mi caso la propuesta era para que este como una invitada de lujo una o dos veces por semana y no lo pude lograr nunca. Y jamás la visualice como conductora de la mesa, por eso reconozco que esta elección es de Martín Kweller. Él en un momento me dice: “Vamos con Marcela Tinayre”, y la verdad que no estaba convencido, pero al grabarse el piloto yo estaba con mis dos hijos en Estados Unidos, y me empecé a convencer de que este era el cambio que el programa necesitaba. No importa que hablen mal o que hablen bien, lo importantes es que hablen y el efecto que buscábamos ya lo tenemos.

—¿Cuál es el desafío en este nuevo horario de las 23.15 en la pantalla de América?

—¡Es un desafío enorme! Es generar un contenido para la gente que está a esa hora a punto de apagar el televisor y se quede despierto un rato más, y no se vaya a una plataforma para ver una serie. Ese es nuestro desafío porque el logro ya lo tenemos con Marcela y con la mesa que se está armando para que haya opiniones encontradas de un lado y del otro, eso es Polémica en el bar…

— ¿Quiénes van a acompañar a Marcela Tinayre en la primera semana del programa?

—Es un buen planteo hablar de la primera semana porque hay mucha gente que viene como invitada y se queda, otra gente que va rotando, y otros que viene y se van porque la mesa te expulsa, no soy yo el que te saca. Si uno no se siente cómodo, se va yendo solo. En esta primera semana estarán Eliana Guercio, Samuel Chiche Gelblung, Flavio Mendoza, Gabriel Schutlz, Marcelo Polino y Walter Santiago, más conocido como Alfa. Él es un pibe de barrio y lo podría comparar con un Fidel (Pintos) actual porque es un sanatero y tiene explosión. Además, habrá invitados diarios. El humor estará a cargo de Claudio Rico que interpretará a personajes como Javier Milei, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larrea, Cristina Kirchner, Lilita Carrió. Es un gran profesional con el que me encanta volver a encontrarme y con el que vengo trabajando desde hace muchos años. Ha pasado mucho, sin dar nombres, que algunas figuras vinieron, no se sintieron cómodos y se fueron. El objetivo nuestro es encontrar que los que vengan disfruten de hacerlo. Para mi este es un formato madre de los programas de panelistas, con la diferencia que este es un bar en donde alrededor de una mesa se sientan cinco personas.

—¿Qué diría Gerardo Sofovich de todos estos cambios?

—Él también lo hubiera hecho. Gerardo cambiaba cuando lo tenía que hacer y por eso su carrera duró más de 50 años en la televisión. Estaría orgulloso de lo que estamos haciendo porque esto es historia. Es el segundo formato de la historia de la televisión mundial, no hay otro. Antes que nosotros está el noticiero de la BBC que es único y nunca lo vamos a poder alcanzar.

—El formato de Polémica en el bar ya está instalado en Uruguay y Paraguay…

—Es algo que Gerardo nunca se preocupó porque le iba muy bien en la Argentina y no tenía tiempo porque hacía películas, teatro, televisión… Y hoy Polémica está vivo en la región. Primero arrancó en Uruguay (Canal 10) y ya es un clásico del Río de la Plata, sale los viernes y los domingos, y hay un contrato firmado por los próximos cinco años. En Paraguay está en tira diaria y estamos por firmar un contrato similar porque se ha transformado en un programa político importantísimo en ese país. Hemos logrado mucho y sueño con que esto se siga expandiendo como por ejemplo, que llegue a España porque ahí hay más bares que iglesias. Esta es una nueva etapa que está comenzando para el programa.

La historia de este clásico y exitoso programa comienza cuando la destacada mesa del bar estaba conformada por Jorge Porcel, Carlos Carella, Rodolfo Crespi, y nada menos que Juan Carlos Altavista en la piel de Minguito. Además de ellos, participaba Alberto Irízar quien interpretaba al dueño del bar cuyo apodo era “el gallego”, y su fiel ayudante “el preso” en la piel de Vicente La Russa. Ya en 1972, el formato se consolidó como un programa propio y su elenco se renovó: Javier Portales, Minguito, Adolfo García Grau, Fidel Pintos y Jorge Porcel eran los protagonistas, siempre con Sofovich como el gran creador y organizador.

A lo largo de los años pasaron grandes personajes por la mesa más polémica del país: Rolo Puente, Plácido Domingo, Sandro, Diego Maradona, Javier Portales, Santiago Bal, Mario Sapag, Ginette Reynal, Guillermo Nimo, Beto César, Jorge Rial, Oscar Gonzalez Oro, Rodolfo Ranni, Pipo Cipolatti, Miguel del Sel, y hasta Ricardo Caruso Lombardi, entre tantos otros. Pasaron 60 años, pasaron personajes, pasaron famosos, pasaron gobiernos, básicamente pasó de todo, pero la polémica sigue intacta.

