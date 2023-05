Sergio Massa llega a China con la agenda enfocada en las reservas y las señales electorales

El ministro de Economía, Sergio Massa, viaja rumbo a China junto a una variada delegación para destrabar el acuerdo comercial con Brasil, ampliar el swap y sumar inversiones. La mira está puesta en engrosar las escasas reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y dar una señal de tranquilidad a los mercados. Con agenda hasta el sábado, el titular del Palacio de Hacienda espera volver con éxito de la gira de cara hacia el cierre de listas, previsto para el 24 de junio.

El titular de la cartera económica subió al diputado Máximo Kirchner al avión en lo que representa su primer viaje internacional diplomático. Se trata del mayor gesto político de la misión y una señal hacia La Cámpora en medio de las definiciones de las fórmulas presidenciables dentro del Frente de Todos (FdT). Quien también forma parte de la comitiva es el titular del Banco Central, Miguel Pesce, con quien Massa mantiene una tensa relación. Los dos atraviesan una etapa de "coordinación" y la tarea del titular de la entidad monetaria se centrará en ampliar el acuerdo por el uso de U$S 5.000 millones.



Además de Pesce, en la comitiva viajan el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la secretaria de Energía, Flavia Royon, su par de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de Asuntos Económicos y Financieros, Marco Lavagna. También, están en el avión el titular de la empresa Enarsa (Energía Argentina) Agustín Gerez, el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Leandro Gorgal, la diputada Paula Penacca y su colega Diego Sartori.



Martes

La delegación llegará este martes a la ciudad de Shanghái. Será recibida por el embajador en ese país, Sabino Vaca Narvaja, quien en estas semanas estuvo preparando la visita con buena parte del staff de la gestión económica.



Su primera actividad será un encuentro junto a autoridades de la empresa china Gezhouba Group Corporation (CGGC) para acelerar la ejecución de los proyectos en las represas del Río Santa Cruz. Le seguirá una reunión con representantes de la firma Power China, del sector energético, y con representantes de CET - State Grid con el fin de abordar la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica nacional.



Miércoles

Ese día, Massa se reunirá con representantes de la minera Tibet Summit Resources; de Ganfeng Lithium, la mayor productora de litio de China y la tercera más grande del mundo, y Tsinghan Holding Group (productora de acero y níquel). Según indicaron fuentes de Economía, con esas empresas desplegarán iniciativas tendientes a fomentar la inversión en minería, especialmente en litio.

Jueves

El jueves será uno de los días clave de la gira en China ya que el tigrense se juntará con la titular del New Development Bank (NDB), el banco del BRICS, Dilma Rousseff, para tratar la modificación de un estatuto del bloque comercial. Este punto puede permitirle a la Argentina, que no es socio pleno, gozar de un fondo de emergencias que respalde el acuerdo de importaciones en moneda nacional con Brasil. Un pacto que permitiría aliviar una sustancial carga de compras en el exterior de las arcas del BCRA.

Según había dejado trascender Hacienda, la evaluación de ese acuerdo continuaría con una misión técnica del ministro a Brasilia y un encuentro con su par brasileño, pero las fuentes consultadas aún no pudieron precisar esa fecha.

Viernes

La comitiva viajará a Beijing, donde el titular de la cartera económica mantendrá encuentros con miembros del gobierno del país asiático. Entre ellos el ministro de Finanzas, Liu Kun; su par de Comercio, Wang Wentao; el viceministro de la Aduana, Wang Lingjun; el gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Yi Gang, con quien abordará la cuestión de renovar y ampliar el swap de monedas con China.

En este punto, uno de los más importantes de la misión internacional, intervendrá el presidente del Banco Central. La intención es ampliar de U$S 5.000 a U$S 8.000 los dólares de libre disponibilidad del acuerdo por el equivalente a casi U$S 19.000 millones. Según indicaron desde el BCRA, pese a la baja capacidad de la autoridad monetaria para acumular reservas y la necesidad de generar oferta en el mercado, el actual monto "no se tocó" y se mantiene en secreto de cuánto será la tasa a pagar por su utilización. Consultoras privadas estiman que está en torno al 6 o 7%.

En ese contexto, el embajador Vaca Narvaja afirmó a Télam que "con la promoción de inversiones y comercio utilizando el yuan", el gigante asiático "se está consolidando como el primer socio comercial" de la Argentina. Vaca Narvaja destacó así las posibilidades comerciales que se abrieron a partir de la habilitación del uso del swap (intercambio de monedas) para comerciar en yuanes con China.

"El mecanismo del swap es clave porque provee financiamiento para inversiones productivas en sectores importantes para equilibrar la balanza comercial, como minería y telecomunicaciones, entre otros", destacó.

Con informacion de Letra P.