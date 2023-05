Evelyn Scheidl reveló por qué se fue de Las Rubias: “Me sentía agredida”

Tras su despedida de Pasaplatos famosos, Evelyn Scheidl estuvo como invitada en Socios del Espectáculo junto a Teresa Calandra, su excompañera de reality y mejor amiga desde hace décadas. Y ambas recordaron sus comienzos en el mundo del modelaje y la buena relación que habían generado no solo entre ellas, sino también con otras colegas del medio con las que, hasta el día de hoy, mantienen un fuerte lazo afectivo y suelen mantenerse en contacto mediante un grupo de WhatsApp.

Sin embargo, mientras observaban fotos de la época, apareció una en la que Calandra estaba junto a Marcela Tinayre. Y esto les dio pie a los conductores del ciclo de ElTrece, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, para preguntarles a ambas por el debut de la hija de Mirtha Legrand al frente de Polémica en el bar en América y por la abrupta salida de Scheidl de Las Rubias, el ciclo que esta conducía primero en Kzo y después en Net.

“Yo la quiero a Marcela, somos amigas de años. Iban los chicos nuestros al mismo colegio desde el jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos de situaciones que pasamos juntas: Punta del Este durante años, vacaciones, viajes...”, comenzó diciendo Evelyn luego de que Teresa asegurara que a Tinayre le costaba trabajar con mujeres. Y siguió reconociendo que mezclar el trabajo con ella había sido “complicado”.

¿Si pasaba por una cuestión de exigencia? “No, porque yo soy muy exigente conmigo misma. A ver: era la primera que llegaba y la última que se iba. Yo soy muy responsable”, dijo la exmodelo. Y, pese a que dejó en claro que no quería hablar de este tema, frente a la insistencia de las panelistas del programa confesó el verdadero motivo de su salida del magazine que conducía Marcela en 2019: “No me sentía cómoda, me sentía agredida. Destratada”.

Así las cosas, mientras Calandra intentaba evitar que siguiera adelante con sus declaraciones, Evelyn reconoció: “Lo digo porque se vio en cámara. Y la verdad que yo, con la gente que mira el programa no me sentí cómoda, porque tomé una postura que no corresponde. Me enojé. Y, al enojarme, estoy mostrando una cara que no soy yo. Y vos al público no tenés por qué darle la espalda”.

De todas formas, Scheidl aseguró que su cariño por Marcela sigue intacto. “Somos amigas desde hace muchísimos años y por eso preferí abrirme. El trabajo es trabajo, pero no trabajaría nunca más con ella. La veo, nos hablamos y está todo bien. Pero, laboralmente, es difícil”, explicó. Aunque reconoció que le dolió la actitud de la conductora para con ella al aire.

“Dejar un trabajo en estas épocas no es moco de pavo. Nadie quiere dejar un trabajo. Pero prevalecía mi salud”, agregó luego la exmodelo. Y reveló que sí necesitaba de ese trabajo. “¿Quién no necesita trabajar? ¡Por varias razones! El trabajo es digno”, dijo. Y contó que ella había participado del armado del programa con Tinayre, ya que todas las integrantes a las que también se sumaban Adriana Costantini y Marcela Gotlib, estaban felices de compartir un proyecto entre amigas. Finalmente, para tratar poner paños fríos, Calandra concluyó sacando a la luz su propia charla con la conductora en aquel momento: “Marcela me dijo que estaba muy contenta porque a Evelyn le iba a hacer muy bien trabajar. Punto”.

