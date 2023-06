Marcela Tauro recordó el día que un exnovio la engañó con su mejor amiga: “Me dolió más que una cachetada”

—¿Nunca te pasó con un amigo?

—¿Qué cosa? Porque a mi me ha pasado de todo.

Flor de la V consultó a sus panelistas de Intrusos sobre sus experiencias con sus exparejas y amistades. Y Marcela Tauro sorprendió al contar su vivencia, años atrás, cuando se enteró que su entonces novio la engañó con su mejor amiga, con quien hasta el día de hoy sigue manteniendo un vínculo.

La charla se dio en el marco de un debate sobre el mediático caso del futbolista argentino Alexis Mac Allister, quien dejó a su novia Camila Mayan por su mejor amiga, Ailén Cova, a quien presentó públicamente en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Lago de Como, Italia.

“Yo tenía a mi mejor amiga, que es médica, es seria -sostuvo la periodista-. Y nos dimos cuenta de que salíamos las dos un amigo”, contó Tauro sobre el día en que supo que el hombre estaba en pareja con las dos al mismo tiempo. “Ah, espectacular”, acotó su compañera Karina Iavícoli sobre el tenor de la información.

En tanto, la panelista contó que los tres eran compañeros de la parroquia a la que asistían, y que fue su mejor amiga quien la llamó para contarle de su vínculo con él sin saber que ella le hablaría del suyo. “Yo también. ¿Cómo puede ser?”, se sorprendió al darse cuenta de que el joven las había engañado a ambas. Además, recordó que en su caso la relación duró una semana, el tiempo en que una le contó a la otra de su situación sentimental, y descubrieron la verdad. O la mentira del hombre.

“Nos engañó a las dos”, agregó Tauro haciendo la salvedad de que ninguna de ellas estaba al tanto de la relación paralela. Y relató que decidieron unirse para enfrentarlo en un careo en su casa. “Nos dimos cuenta, cada una por separado le dijo que iría para allá y le caímos juntas. Vos imaginate lo que fue eso”, continuó la periodista y detalló los hechos de aquel encuentro: “Esperaban que yo dijera de todo de todo, y a mí no me salió. Yo estaba muda, peor, me dolió más que un cachetazo”, se sinceró.

“Y ella, que era tímida, le dijo absolutamente de todo. Después de eso, él no jodió a nadie más”, aseguró y concluyó: “Ya lo decía Lucho: ‘Mucho prometer hasta meter, después de haber metido se olvidan de lo prometido’”.

Guido Zaffora, por su parte, también contó una experiencia pasada. “Yo fui Camila”, dijo sobre Mayan, la exnovia de Mac Allister. Y contó que fue hace muchos años, con su primer novio, llamado Agustín y quien actualmente vive en Barcelona (España). “Pasa que me enteré después, me separé y cuando terminé, a los dos meses mi amiga Carolina me dice ‘está de novio con su mejor amigo, Atilio’”, dijo dando la identidad de los involucrados.

“Me sentí horrible aunque ya estaba separado”, admitió el periodista y recordó el vínculo que tenía con el otro hombre por ese entonces. “Compartíamos todo, venía a mi casa. Te sentís traicionado porque vos compartís, generás una situación, viene a tu casa. Igual, terminaron pésimo los dos”, dijo sobre el fin de la relación de su expareja con su entonces mejor amigo devenido en novio.

Con informacion de Infobae.