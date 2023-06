Matías Camisani: “La gente que me conoce nunca me diría ni que soy un vividor ni que soy un vago”

Matías Camisani estuvo en pareja con Dolores Barreiro durante más de 20 años y formaron una familia numerosa con cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. En 2019, anunciaron su separación definitiva y hubo rumores sobre algunas diferencias que tuvieron respecto a cuestiones de dinero en el divorcio.

Aunque el músico cosecha un perfil bajo, estuvo presente en el lanzamiento de la película Blondi, que protagoniza y dirige Dolores Fonzi. En Intrusos (América), charlaron con Matías sobre diversos temas. “Fui invitado por Dolores a la premier de la película y a participar estoy en una escena muy breve. Es un lujo para mí estar entre estos actores de primera”, dijo en el comienzo de la entrevista.

Cuando le preguntaron sobre su separación de la madre de sus hijos, el artista respondió: “Es como toda separación dolorosa, habiendo cinco hijos de por medio más, pero es todo un proceso que empieza y termina. Ahora estamos muy bien”.

En los medios había trascendido que en el divorcio tuvieron peleas por la casa familiar que tienen en común. “Hay una versión de que ella te pidió que construyas una casa de similares características”, le consultó el notero. “No es cierto, nunca tuvimos este tipo de conversación con Dolores, la casa es de Dolores y de mis cinco hijos”, contestó Camisani.

Cuando le preguntaron si era verdad que había demandado por dinero a Barreiro, él contestó: “Es todo mentira, no voy a sumarme a desmentir ni a mentir... Habría que preguntarles a los que inventan porque nunca dan la cara. La realidad es que la gente que me conoce nunca diría ni que soy un vividor, ni que soy un vago que no me gusta hacer nada. Lo que pasa que mi actividad no fue nunca expuesta como la de Dolores. La gente sacará sus propias conclusiones pero es problema de cada uno”.

En 2020, el músico había sido invitado al ciclo PH, Podemos Hablar (Telefe) y generó sorpresa cuando aseguró que no pudo ser amigo de Dolores luego de la ruptura. “Se puede, pero no es mi caso”, aclaró de inmediato Camisani. “Conozco muchos casos que funcionan muy bien como amigos entre exparejas. Pero hay otros casos que no”, dijo.

“¿Con Dolores (Barreiro) no son amigos?”, quiso saber Andy Kusnetzoff. “No, amigos no. Somos padres de nuestros hijos, pero los dos estamos en pareja cada uno por su lado y estamos muy bien así. Estuvimos juntos 22 años”, explicó.

“Después de 22 años es rarísimo pasar a...”, comentó incisivo el conductor. “Sí, es rarísimo pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por proteger a mi pareja prefiero tener una relación distante con Dolores. Igual no creo que sea algo que uno se proponga. Me parecería raro proponerme yo tener una buena relación”, aseguró. Por último, contó: “Los chicos viven en la casa de su madre y vienen los fines de semana... los más chicos, siempre; los más grandes como son adolescentes tienen otros planes, pero nos vemos”.

En este verano, la modelo blanqueó su relación con el polista Santiago Gómez Romero. En Punta del Este la pareja se mostró muy enamorada en los primeros días de 2023, más teniendo en cuenta que ella es parte de un emprendimiento gastronómico en la zona y se la podía ver allí todas las noches acompañando a los comensales e intentando sumar adeptos a esta propuesta de comida italiana.

Con informacion de Infobae.