Lali Espósito habló de la serie de Fito Páez: “Lloré como un marrano”

El amor después del amor, la serie de Netflix sobre la vida de Fito Páez, que lleva el nombre del icónico álbum publicado en 1992 por el rosarino, hizo que tanto sus fanáticos de siempre como las nuevas generaciones que recién ahora lo empezaron a descubrir, se conmovieran con su historia. La biopic, a poco de ser estrenada, se posicionó en el primer lugar a nivel mundial. Y nadie quiso perdérsela. Menos, quienes de alguna manera mantienen un vínculo cercano con él, como es el caso de Lali Espósito.

“Vi la serie, obvio. Y lloramos todos como marranos. Yo lo amo. Y uno llora porque es uno de nuestros próceres musicales que están aquí vigentes con todo su arte y con toda su historia. Y nosotros tenemos tanto que aprender de alguien como Fito...”, comenzó diciendo la intérprete de “Disciplina” frente al micrófono de Maribel Leone, de Implacables.

Y siguió, dando una clara muestra de humildad: “No existe la comparación con los maestros”. Sin embargo, en ese momento la cronista le remarcó que Páez, quien incluso la invitó a participar de la nueva versión del mítico álbum que llevará el título estilizado de EADDA9223, siempre la reconoció como cantante. “Invitarnos a estar en su disco, homenaje a su disco más icónico que es El amor después del amor, es como el sueño de cualquier artista de hoy”, dijo Lali.

El trabajo en cuestión incluye voces tan variadas como las de Andrés Calamaro, Elvis Costello, Wos, Mon Laferte, Chico Buarque, Marisa Monte, Ca7riel, Nathy Peluso, Conociendo Rusia, Ángela Aguilar, David Lebón, Leiva, Nicky Nicole, María Castillo de Lima, Ángela Aguilar, Antonio Carmona y Estela Morente, además de la de Espósito. “Estamos un montón de artistas re nuevos y jóvenes, y eso habla de la generosidad de Fito de querer que su música crezca hacia otros lados. Y no lo necesita, lo hace por amor a la música y nos invita a nosotros para darle un aire nuevo a esta versión de su disco. Así que para nosotros es un flash, ¡imaginate! Estamos todos re emocionados de formar parte”, señaló la cantante.

En tanto, consultada sobre la posibilidad de hacer una biopic sobre ella misma, Lali se rio. “Hay que tener una gran vida para que te hagan una serie como a Fito”, dijo. Y, si bien reconoció que ella hizo su carrera desde abajo y luchando sola, agregó: “Todavía me estoy forjando, entonces eso es algo que me podré imaginar de muy grande. No hoy, la verdad”.

Finalmente, Espósito dio su opinión sobre el fallo de la justicia brasilera que sobreseyó a Juan Darthés en el caso por abuso sexual que le inició Thelma Fardín, demanda que ella apoyó junto con el colectivo de Actrices Argentinas. “Estoy con Thelma, siempre con Thelma. La hemos acompañado en todo el proceso y así seguirá siendo”, aseguró.

Y se hizo la desentendida cuando le preguntaron por su relación con el cantante español Rels B, con quien estuvo disfrutando de unos días de vacaciones en las playas de México. “Gracias”, dijo a modo de despedida mientras una amplia sonrisa se apoderaba de su rostro. Aunque reconoció que en breve volverá a España para realizar una gira, con lo cual es muy probable que se la vuelva a ver junto al rapero.

