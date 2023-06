De la relación con sus exparejas hasta cómo dejó de fumar: la China Suárez contestó todo

Es fácil darse cuenta cuando un famoso aprovecha la caja de preguntas de Instagram para “auto consultarse” sobre los temas que quiere dar a conocer y cuando, aún eligiendo qué responder y qué no, contesta inquietudes reales de sus seguidores. Y Eugenia La China Suárez está en este último grupo. Aunque no es muy adepta a hablar de su vida privada, la actriz devenida en cantante suele aprovechar algunos momentos libres para interactuar con sus fanáticos y revelar algunos aspectos pocos conocidos de su intimidad. Como lo hizo este domingo, en el que habló de la relación con los padres de sus hijos, de sus cuidados personales y hasta de su método para dejar de fumar.

“¿Te duele cuando tus ex forman nuevas parejas? Por tus hijos, digo...El miedo a que los traten mal”, le preguntó un usuario haciendo referencia a Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, y Benjamín Vicuña, con quien tuvo a Magnolia y Amancio. Y ella respondió con seguridad: “Confío plenamente en el criterio de los padres de mis hijos. Jamás permitirían que alguien los tratase mal”.

Obviamente, teniendo en cuenta su última separación de Rusherking, le consultaron cual era “la fórmula” para enamorarla. Y ella respondió que “nacer de piscis”. Sin embargo, para despejar malos entendidos, después compartió un video en el que explicaba que no significaba que la otra persona tenía que ser de ese signo sino del zodíaco que ella, al haber llegado al mundo un 9 de marzo, era muy enamoradiza como todos los nacidos en ese período astral.

En otro momento, le preguntaron si había dejado de fumar y cómo lo había logrado, habidas cuentas de que el cigarrillo es uno de los vicios más difíciles de erradicar. Y la China, que efectivamente logró terminar con ese hábito, contestó: “Simplemente, dejé de hacerlo”.

Además de su incipiente carrera musical, Suárez continúa con su trabajo como actriz y acaba de estrenar la película Objetos, que filmó junto al español Álvaro Morte. Y, por estos días, estuvo en Brasil adonde viajó como embajadora de Carolina Herrera. Así que otro internauta le consultó si se consideraba una workaholic (adicta al trabajo). “Para nada. Amo mi trabajo, pero me encanta estar al pedo. No me da culpa para nada”, respondió ella junto a una foto de cuando estaba embarazada en medio de una prueba de vestuario.

Desmitificando la veracidad de lo que muchas veces se ve en las redes sociales gracias a los filtros, Eugenia le respondió a un usuario que le preguntaba cómo cuidaba su piel para tenerla siempre “perfecta” con una foto en la que se la veía con cremas tratantes sobre sus granitos. “No existe la piel perfecta. Además son épocas. Sí es verdad que me la cuido muchísimo, pero no dejo de brotarme”, respondió sincera.

En otra caja de preguntas, le consultaron: “¿Cómo llevás todo tan bien? Te pasó de todo en 12 meses”. Y la China, muy relajada y acompañando su respuesta con una foto de espaldas y con el torso desnudo, aseguró: “Es verdad. Vivo la vida con intensidad y pasión. Y no lo cambiaría por nada, me aburre la rutina”.

Finalmente, días después de haber logrado sumar a Cabré y a Rufina en una transmisión en vivo en la que no quedó duda de la buena relación que mantienen como ex y padres, la China compartió una foto de Vicuña abrazando a Magnolia y Amancio, los dos chicos que tuvo con ella. Y, de esta manera, dejó en evidencia que si en algún momento hubo algún cortocircuito con el chileno, eso ya forma parte del pasado.

Con informacion de Infobae.