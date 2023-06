El fenómeno Isabel Díaz Ayuso

Ya no es novedad. El reconocimiento al éxito electoral y de gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se repite. La Prensa francesa, italiana, portuguesa o alemana se ha hecho eco de su gestión económica o contra la pandemia del Covid. Ese comentario de los medios internacionales ha sido particularmente repetido en la Prensa anglosajona. Los medios ingleses se han identificado con la gestión y las mayorías electorales de Díaz Ayuso. Todo frente a una izquierda que, convocatoria tras convocatoria electoral, pierde el paso ante la que califican como "la Thatcher madrileña". El penúltimo articulo llega ahora firmado por el periodista y ex político Daniel Hannan en el diario "The Telegraph". Una pieza dirigida también al mercado interior ahora que el Partido Conservador británico tiene unas malas perspectivas electorales. En ese sentido, Ayuso se ha convertido para el autor del texto en el ejemplo perfecto de lo que hay que hacer. Apuesta por que los tories sigan la línea marcada por la líder del PP madrileño, que consiguió la deseada mayoría absoluta.



El artículo hace una comparación de la situación política británica con lo vivido en España. Tras hablar de la derrota del PSOE en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, Hannan habla de Ayuso como de una líder "unapologetic", que no va pidiendo perdón por sus decisiones, y la compara con la que fuera primera ministra del Reino Unido, la añorada por muchos Margaret Thatcher.

Ayuso tiene su mejor carta de presentación, según apunta este diario anglosajón y otros, en que «mantuvo Madrid abierto» durante la pandemia y que, bajo el lema de campaña y de gestión «Libertad» se ha dedicado, los últimos años, a bajar impuestos, algo que la ha enfrentado al Gobierno socialista y sus socios de extrema izquierda. Su horizonte, como se apunta en el diario "The Telegraph", se basa en dar a los ciudadanos «mayor capacidad de elección sobre a qué colegios y hospitales acudir». Un bajar a los problemas cotidianos de los madrileños, lejos de ideologías extremas, que le han valido en los pasados comicios del 28-M la mayoría absoluta.