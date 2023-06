Rubén Giustiniani, sobre el voto joven: "Es una resolución histórica"

Este lunes, el precandidato a diputado provincial del Partido Igualdad, Rubén Giustiniani, dijo que la no implementación del voto joven en Santa Fe es "una contradicción", ya que todos los jóvenes de entre 16 y 17 años pueden elegir cargos nacionales desde el 2012. Por lo tanto, calificó de "histórica" la resolución del Tribunal. Además, aseguró que, en los últimos años, creció casi al 60% la participación de los jóvenes en las elecciones.

"El procurador Jorge Barraguirre, hizo un muy buen dictamen con una gran solidez. Y después, el Tribunal con otro sólido dictamen dijo que Rubén Giustiniani y Agustina Donet tenían razón y, por lo tanto, ordenaron incorporar los 80.000 jóvenes de 16 y 17 años al padrón provincial", explicó Giustiniani.

El precandidato recordó que en Argentina desde el 2012 los jóvenes de 16 y 17 años tienen la opción de elegir cargos nacionales, pero no cargos locales en Santa Fe y afirmó que es "una contradicción" que no haya voto joven en la provincia.

"Desde el año 2012, todos los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar a presidente, a diputado nacional o senador nacional. Somos la única provincia del país, y acá está la grave contradicción que teníamos con esta resolución del Tribunal, que por eso consideramos histórica, que no podían votar, por ejemplo, a concejal o a intendente. Una contradicción. Podés votar un proyecto nacional a presidente y no podían votar los jóvenes a un proyecto barrial como a un candidato a concejal. Con esta resolución se salva esto y al padrón ya están incorporados", contó Giustiniani.

"Hay una impugnación, pero que no hubo ninguna declaración contraria al derecho de los jóvenes a votar de 16 y 17 años de ninguna fuerza política con representación parlamentaria. Absolutamente ninguna. Por lo tanto, tenemos mucho optimismo con Agustina Donet", sostuvo.

Giustiniani dijo que "es falso" que no hay interés de los jóvenes en ir a votar y dio números. "Desde el año 2012 hasta la fecha, si tomamos en cuenta cómo evolucionó el voto joven en todo el país, creció más o menos del 13, 14% a más del 50%, siendo un voto no obligatorio. Y si vemos la misma línea del 2012 a la fecha del voto obligatorio de los adultos, ha ido disminuyendo elección por elección. Es decir, que aquello que se dice que los jóvenes no están capacitados, que no están interesados, los números demuestran que eso es falso", dijo el precandidato. "Sin ser obligatorio, ha ido creciendo casi al 60% la participación de los jóvenes en las elecciones", afirmó.

"Esto es ampliación de la democracia, porque son más jóvenes que se incorporan a votar en lo local. Así que es muy importante", sostuvo.

Con informacion de Aire de Santa Fe.