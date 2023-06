Susana Giménez le respondió a Nacha Guevara: “Me pareció que tiene un poco de envidia”

En la noche del lunes, Susana Giménez asistió a un evento de moda de una reconocida marca de cosmética y, antes de retirarse, brindó una mini conferencia de prensa con todos los periodistas presentes. La diva, que volvió al país y aprovechó para disfrutar de varios espectáculos teatrales en la noche porteña, como Tootsie y Votemos, se mostró muy predispuesta para hablar de todos los temas de actualidad por los que la consultaron.

En principio, descartó de plano que ella hubiera afirmado que no asistiría a los Premios Martin Fierro si le hacían un homenaje a Jorge Rial. “¿Vos me ves a mí diciendo eso? Nunca lo diría y además no me enteré, me vinieron a contar pero yo no dije nada, soy cero litigio, nunca contesto nada. De todos modos no se va a hacer el homenaje, pregunté al canal pero no porque estuviera preocupada por eso sino por lo que habían dicho, que no iba a ir si eso sucedía. Yo no soy así. Claro que voy a ir”, aseguró la diva de los teléfonos.

Más adelante le preguntaron acerca de las palabras de Morena Rial quien se había manifestado en contra de su padre. Y en un tono más disgustado, Susana reconoció: “No vi las declaraciones pero esta es una noche de glamour, de moda, no empiecen con esas preguntas...”.

Entonces, el tema volvió al espectáculo y a las declaraciones que había hecho Nacha Guevara sobre ella en una entrevista radial hace pocos días. En ese momento, la actriz había dicho: “No me gusta de Susana cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”.

Al respecto, la conductora fue terminante. “Eso lo escuché porque justo estaba mirando, me quedé con la boca abierta y no podía cerrarla. Me pareció raro que dijera eso, me pareció también un poquitito de envidia, o de estreno y todos se cuelgan y quieren notas, y la verdad es que le hicieron notas”, afirmó irónica. Y enseguida aclaró: “Es una gran artista, no lo hizo por fama. No podía cerrar la boca al oírla, no lo podía creer, porque si bien nunca fuimos íntimas amigas yo siempre dije que la he admirado”.

La Giménez también se refirió a la posibilidad concreta de trabajar en cine. “Vuelvo a la pantalla grande con una película que va a dirigir Diego Kaplan, ya tengo mi personaje aunque todavía no se sabe mucho más”, admitió entusiasmada con volver a actuar. Asimismo, aseguró que el año próximo podrá regresar a la televisión con su clásico programa, pero no con especiales.

Cuando le consultaron qué opinaba sobre los posibles candidatos a conducir el Martin Fierro, Susana afirmó que no sabía quiénes eran. “Marley está en Colombia”, dijo y, en ese momento, le hicieron la pregunta de rigor acerca de la denuncia sobre presunto abuso sexual a un menor de edad que una persona encapuchada hizo contra el conductor de Por el mundo en Crónica HD.

“No me preocupa para nada, es una persona maravillosa, eso debe haber prescripto hace 35 años, antes no se hablaba de eso y él tiene un hijo al que adora con toda su alma y me parece cruel que la gente siempre quiera sacar plata al que trabaja. Ahora esto es un lío pero antes no, eran las hormonas de la adolescencia”, dijo la conductora que además de ser una gran amiga de Marley, es también madrina de su hijo Mirko.

Con informacion de Infobae.