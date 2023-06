Esteban Lamothe llevó tranquilidad sobre su salud: “La gente que me quiere se preocupa”

Alejandro Sanz, Karina La Princesita, Galdys la Bomba Tucumana, Carmen Barbieri....Y la lista sigue. En los tiempos que corren, son muchos los famosos que reconocen haber transitado problemas de ansiedad y de depresión. Por eso, cuando la semana pasada salió a la luz una entrevista que Esteban Lamothe brindó para el programa Escucho ofertas, por la señal de streaming Blender, muchos repararon en la parte en que decía que estaba transitando “un momento depre”. Y, obviamente, se preocuparon.

“El error de un actor es no acompañar el paso del tiempo y empezar a operarse”, había dicho el actor, quien además afirmó que estaba “reconstruyendo” su imagen porque los productores ya no lo llamaban para interpretar a galanes, sino para hacer de padre en las producciones audiovisuales. Y, en diálogo con Guille Aquino, reconoció que estaba pasando por “un momento medio depre” debido a esta situación.

Sin embargo, estaba claro que las declaraciones de Lamothe tenían que ver con una charla distendida y teñida de humor. Y es por eso que se vio en la necesidad de salir a echar luz sobre algunas cuestiones a través de su cuenta oficial de Twitter. “Lamento tener que aclarar boludeces. Salió en algunos medios que estoy ‘depre’, y la gente que me quiere se preocupa. nada de eso es verdad. Estoy bien, trabajando mucho y viviendo mi vida que ya es muchísimo. Gracias por preocuparse. Feliz martes”, escribió el actor.

Y luego, siguiendo con su ironía habitual, agregó: “Gracias a todo el ejército de ‘gente espiritual’ que me da ‘consejos’ y ‘técnicas’ para salir de una ‘depre’ que no tengo. Cuanta espiritualidad tirada a la basura, que Dios les perdona. Amén”.

“Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes… Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo”, había dicho Lamothe en la entrevista en cuestión.

Y siguió: “Estoy empezando a envejecer y yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”.

Luego, el actor dio más detalles de su estado. “Es a la mañana que me cuesta mucho. A la mañana estoy triste, pero después le encontrás la vuelta y decís: ‘Mirá, tengo 46 y todavía puedo hacer esto o lo otro’. Y te sentís un capo, pero después de vuelta sentís lo mismo”, expresó Esteban, quien actualmente se tiñó el pelo para interpretar a un personaje en una obra de Azul Lombardía y, de paso, le sirve para “tapar las canas”, según su testimonio.

Por otra parte, Lamothe recordó cuándo fue que empezaron a encasillarlo en la categoría de “galán”. “Fue en 2015, cuando participé de la película Abzurdah. Yo ya había hecho televisión, pero Axel Kuschevatzky me llamó para hacer esa película, que fue la que me hizo galán porque el personaje de la China Suárez deseaba al mío, entonces eso hizo que todo el mundo pensara que yo era lindo. No es que me sienta feo, pero ahí todos empezaron a decir: ‘Ah, es lindo’”.

