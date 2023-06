Para Pullaro hay un pacto Perotti-Losada-Carrió

El precandidato a la gobernación por el frente opositor Unidos para Cambiar de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, decidió abrir un paréntesis en su campaña y reaccionar a las duras críticas que le lanza su rival en la interna Carolina Losada luego de que tuvieran correlato con declaraciones de Elisa Carrió. En conferencia denunció una presunta operación que beneficia a Omar Perotti y hasta le cargó responsabilidad al gobernador por la campaña sucia. En cambio, no confrontó directamente con Losada, pero pidió bajar un cambio: “Si nos peleamos hay riesgo de perder contra el peronismo”.

La líder de la Coalición Cívica (CC) declaró ante el fiscal federal Walter Rodríguez, quien la citó a partir de escuchar dichos suyos en las redes. El revuelo lo siguió en el canal de noticias TN, por lo que Pullaro, quien ya cargaba con acusaciones similares de parte de Losada, convocó a conferencia de prensa para aclarar todo “por última vez en la campaña”. “No estoy dispuesto bajo ningún concepto a que se intente ensuciarme por una cuestión electoral”, sostuvo antes de aclarar sobre acusaciones puntuales.

El exministro de Seguridad del Frente Progresista aprovechó la circunstancia para focalizar en el gobernador, siguiendo con su manual de campaña. Sostuvo que su “desafío no está puesto en la interna” sino en “correr a los K y ganar el gobierno provincial”. “Con esto se ve más beneficiado el gobierno de Perotti”, agregó dando a entender ciertos puentes entre el gobernador y las críticas de Losada. “Uno ve quién se beneficia -agregó- por una disputa interna, y tal vez, supongo, que puede estar todo pensado desde ese lugar. Con esto no se beneficia a Unidos para cambiar Santa Fe, sino Perotti”.

Luego argumentó que de esta forma podría empoderarse el peronismo. "Esto le da aire al peronismo y no me voy a enganchar. Por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro. No fui yo, no hice ni voy a ninguna agresión, no fui yo, pero indudablemente ponemos en riesgo el triunfo. Por eso llamo a la reflexión".

Sin personalizar en Carrió ni en la senadora, se defendió de las acusaciones, y buscó darle un fundamento electoral. "Nunca hablaré mal de ningún rival interno. No son mis enemigos. Llamo a eso: a discutir propuestas, pero no entrar en una campaña negativa ni desgastarnos. Mis enemigos son el delito, el crimen organizado y la avivada, el facilísimo, es en definitiva el gobierno de Perotti".

El gesto de Bullrich

La semana pasada, se difundió un video donde Bullrich, escoltada por Losada y su vice en la fórmula, Federico Angelini, donde hablaba de “dejar atrás a quienes fracasaron”. No hubo matices para doble interpretaciones y se leyó como un dardo a Pullaro, uno más de los que estaba propinando Losada.

Sin embargo, este domingo en LN+, Bullrich rescató al radical y lo desligó de cualquier relación con el narcotráfico. Esto fue empuñado en la conferencia por Pullaro. “Quiero agradecer a Patricia Bullrich por su honestidad intelectual y las declaraciones que tuvo ayer. Ella pasó y administró un lugar difícil como yo. Patricia comprende lo difícil que es cuando se es ministro”, dijo.

El descargo

La líder de la Coalición Cívica cargó contra el precandidato por no haber denunciado cuando era ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2015 y 2019 al ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, que trabajaba bajo sus órdenes y que fue condenado en una causa por narcotráfico.

Pullaro aprovechó la ocasión para hacer un descargo. “Porque un subordinado o un empleado cometan un delito no lo hace culpable o cómplice al jefe, al dueño, o al ministro. Sí, si lo encubre”.

“Y voy a aclarar el tema Druetta por que es recurrente. Lo condenan por un delito que comete entre 2007 y 2009. La causa se inicia en 2018. El día que al comisario Druetta lo allanan, le pido a su jefe que inicie el sumario para pasarlo a disponibilidad. Tres meses después hay una imputación de la Justicia federal y pedí que se lo expulse de la fuerza. Y se lo sacó”.

Con información d Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego