Leo Viotti y Seba Cáceres: El recambio necesario de una política que está en falta con la gente

Uno quiere ser intendente de Rafaela (Leonardo Viotti), el otro Diputado provincial (Seba Cáceres), lo cierto es que los dos son jóvenes dirigentes de la Unión Cívica Radical y pisan fuerte en esta elección en donde Santa Fe jugará un rol trascendente a nivel país.

La sociedad percibe que se cierra un ciclo, que esta será una elección bisagra, y cada una de las elecciones provinciales son un paso más hacia ese cambio que se reclama.

Los políticos están en falta con la gente, desde 1983, año en que recuperamos y para siempre la democracia, no le pudieron resolver a la sociedad los problemas comunes, los del día a día, los que le permiten vivir mejor y crecer, los que logran la movilidad social ascendente. Esto es lo que realmente sucedió en Argentina, y Santa Fe no es la excepción, Rafaela mucho menos.

En este contexto es alentador ver el crecimiento insostenible de figuras jóvenes pero a la vez con mucha experiencia, figuras no contaminadas y que están dispuestos a producir los cambios necesarios, sin estar supeditados a ataduras ni a dogmas.

En Rafaela Viotti viene pidiendo pista hace ya varios años, en la elección pasada se presentó para intendente y su actuación fue más que decorosa. Los cuatro años que pasaron le sirvieron para consolidarse y llegar seguramente a esta elección “a punto caramelo”, es sin duda el político más influyente de la oposición a un gobierno ( el de Luis Castellano y Omar Perotti) absolutamente desgastado y deshilachado, buscando desesperadamente bocanadas de aire fresco que nunca van a llegar, por que Castellano y Perotti son lo más rancio de la política, lo que la mayoría de la gente desprecia y pide a gritos que se cambie.

Estos socios lamentables (Castellano y Perotti) son la peor versión de una forma de hacer política que inexorablemente se va, ya no tienen margen, la gente se cansó y en el horizonte asoma otra forma de hacer política, otros actores.

En este contexto, con este panorama, Leo Viotti le dice a los rafaelinos :“aquí estoy, soy joven y nada me condiciona, me vengo preparando hace muchos años y a diferencia de los que nunca quieren dejar el poder, soy honesto, honrado y moral, soy decente y no me quiero aprovechar de la política, vengo para ayudar y no para que la política me ayude a mí”.

Seba Cáceres es otro joven de la política santafesina con muchos años de militancia en la Unión Cívica Radical. De paladar negro “boina blanca” por herencia orgullosamente portada, viene trabajando y preparándose desde hace años para ser un actor indiscutido de la política de Santa Fe. Este año pretende llegar a la Cámara de Diputados de la provincia de la mano de la agrupación “Futuro Radical”, ocupando el primer puesto y compitiendo dentro de la coalición opositora.

Con ideas innovadores y coherente con los nuevos tiempos que corren, dándole un espacio preponderante a la problemática del ambiente, Seba Cáceres “pelea” palmo a palmo los lugares de poder, y es hoy por hoy una de las sorpresas de esta campaña que va a desembocar en las PASO del próximo 16 de Julio. Hay encuestas que lo posicionan muy bien, es sin duda alguna una realidad.

Dispuesto a dar los debates que sean necesarios para que la política sea un factor desencadenante en la solución de los problemas de la gente, Seba muestra con orgullo no tener “muertos en el placard” y ser parte de una generación que quiere “jubilar” a la vieja y mala política que tanto mal le hace al país.

Leo Viotti y Seba Cáceres, figuras de un tiempo nuevo que se vislumbra y que le dan esperanzas a los que creemos que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia.