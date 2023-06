Garibaldi: "En el Senado hay un vacío que llenar"

El apodo le vino del nombre. Y quizá del apellido el color político que eligió muy joven. Julio Francisco "Paco" Garibaldi heredó además un leve daltonismo, que bien puede confundirlo en las gamas de los azules, pero que le permite perfectamente distinguir rojos, naranjas y amarillos. En el semáforo y en política.



Fue diputado provincial y es concejal de la ciudad de Santa Fe. Ahora aspira a una banca en el Senado de la Provincia y a "llenar el vacío" que sostiene que existe en la representación por el departamento La Capital.

No lo parece pero ya tiene 39. Cree sin embargo que su aspecto es justo el de sus años, el de un casi cuarentón que supo "desarrollar sobre todo el sentido del humor", según abunda, a propósito de las artes de la seducción, ya que con las de la plástica prefiere no meterse.



Habla de sus hijos sin que se lo pregunten, cuenta que Valentina tiene 7 y que Camilo pronto cumplirá 4. Destaca que no hay excusas, ni la gestión ni la campaña, o una separación. Que siempre se debe ser un padre presente.



Partido e internas

Afirma que el Centro Cultural Demos es la demostración palpable de que no todo tiene que tener un fin de lucro, "contamos con muchos militantes que colaboran y con actividades culturales que se sustentan con mucho esfuerzo propio".



Más tarde, ante un comentario sobre los ocasionales desencuentros y las internas que también se observan en el ámbito cultural en la ciudad de Santa Fe, en un panorama en el que -coincide- sobra talento pero también mezquindades, desliza: "Nosotros tenemos problemas en la política, pero no nos pasa sólo a los dirigentes políticos".

De inmediato, Garibaldi fue consultado arteramente por El Litoral sobre la situación del socialismo en Santa Fe, con dos listas en las Paso, y un congreso partidario que no ha podido reunirse. "Nos movemos con respeto, con todos los precandidatos que compartimos el espacio de Unidos por Santa Fe" y "sinceramente, al PS lo veo en un muy buen momento".

Explica que "tenemos la herramienta electoral para resolver las diferencias" y repasa: "pasamos por una situación muy crítica cuando perdimos a Miguel Lifschitz pero ese dolor nos despertó también una necesidad muy grande de continuar su legado, de mantenerlo en pie. Tuvimos la fortaleza de poder hacerlo, con la candidatura de Clara García a diputada nacional y fundamentalmente ahora, en la opción que presentamos con Mónica Fein con toda su experiencia, como precandidata a gobernadora junto al único santafesino que está en las fórmulas de Unidos por Santa Fe, con (el periodista de Canal 13) Eugenio Fernández. Es una fórmula muy potente, más si pensamos en que es probable que el próximo gobierno provincial sea de nuestro frente".

"Pensamos que Clara puede ganar las Paso y que tiene serias chances de ser quien le gane a Perotti luego en las elecciones generales" para diputados provinciales.



En la municipalidad de Santa Fe, "acompañamos a Emilio Jatón porque es una gestión que fue de menos a más y porque sabemos se han hecho muchas cosas que son positivas pero también hay otras que faltan, como las obras postergadas y un sector productivo que necesita un mayor acompañamiento. Para el Concejo Municipal proponemos a dos militantes jóvenes pero con una interesante trayectoria: Martín Ferratto y Gabi Bruno".



Posición

"Tenemos que seguir realmente unidos, no amontonados y así seguiremos también después del 16 de julio. No hay más tiempo que perder. Vemos que es desastroso el gobierno de Alberto Fernández y que la gestión de Omar Perotti ha defraudado a sus votantes que se ilusionaron con 'la paz y el orden'. Nos hemos preparado para que haya gobierno desde el primer día, desde este 11 de diciembre y no la locura de arrancar cerrando el Estado un mes como hizo Perotti", señala.



Garibaldi habla con dolor de la muerte de Lifschitz y más allá de su vínculo personal, expone la crisis que significó en el PS su temprana partida. "Tuvimos la fortaleza para superarlo", insiste.



"El lugar que quería"



"Soy el precandidato a senador por La Capital en nuestro espacio, el de los que hemos sido colaboradores de Miguel, porque lo elegí, porque lo pedí", dijo ante una pregunta que le recordó las dificultades de esa competencia electoral. En la Cámara alta las reelecciones son casi una constante.



"Siento un compromiso muy grande con lo que hicieron Barletta y Binner en su momento en Santa Fe, creo que fue realmente transformador. Es innegable el cambio de la ciudad, fue una vuelta de página a 24 años de gobiernos justicialistas desastrosos, teníamos los peores indicadores, de cualquier variable de lo que buscáramos, desde homicidios hasta accidentes de tránsito. Y se hizo con proyectos desde la ciudad y con apoyo de la provincia.

Soy santafesino, siempre participé en política y en esos años no tenía un lugar de gestión. Pero vi la transformación de la ciudad, que moviliza mi compromiso con las localidades del departamento La Capital".

Luego, destacó "lo que viví dentro del equipo de Miguel Lifschitz" que "fue un aprendizaje constante, que me compromete aún más". Fueron "años de trabajo permanente: se volvió a reactivar el puerto y el aeropuerto, se hicieron obras en todos los Fonavi de la ciudad, se aseguró con obras hídricas que lo que nos ocurrió en 2003 y que se repitió en 2007 no nos vuelva a pasar... Hay que aceptar el desafío y competir".

"Quienes estamos en política no tenemos que especular con los lugares donde podemos asegurarnos un espacio, o ir por lo más cómodo o lo factible. Tenemos que asumir desafíos y estar donde sentimos que podemos aportar. Y yo siento realmente que en el Senado de Santa Fe hay un vacío que llenar", opinó.

Al respecto, respondió: "soy muy crítico del trabajo del senador actual, nos parece que estuvo más tiempo arriba del escenario haciendo música que trabajando para resolverle los problemas a las localidades del departamento La Capital, gestionando las obras que hacen falta. Está muy bien acompañar al gobierno cuando lleva adelante proyectos que son correctos, pero se le debe reclamar con firmeza cuando no se cumplen promesas como las del puente Santa Fe-Santo Tomé. Ese fue un compromiso de la jefa política del oficialismo cuando era candidata en su primera presidencia y los años han pasado. Ahora, ni con un gobernador del mismo signo se pudo lograr que se haga. Ni se ha hecho el planteo. Tampoco hemos visto que el senador por La Capital lo haya exigido con la fortaleza necesaria", lamentó.



La frustrada ley de Educación

"Me tocó ser presidente de la Comisión de Educación cuando fui diputado provincial y Miguel Lifschitz como gobernador propuso una ley de Educación. Fue una labor enorme y también de muchísima discusión llegar a un proyecto de consenso, durante más de un año y medio, con la participación de un millón y medio de personas, entre docentes, estudiantes, comunidades educativas, padres e entidades intermedias, desde los clubes hasta los centros de ex combatientes de Malvinas. Pudimos compatibilizar en la comisión cinco proyectos de ley distintos, logramos la media sanción de la Cámara baja, pero en el Senado se frenó todo, se cajoneó todo. Fue un proceso terriblemente positivo que se frustró. No nos puede volver a pasar y también por eso quiero estar en el Senado santafesino".



Cuatro definiciones sobre la inseguridad

"Paco" Garibaldi comparte el espacio Adelante dentro de Unidos por Santa Fe, junto a la precandidata a gobernadora a Mónica Fein y a Clara García como cabeza de la lista de diputados provinciales. Piensa que en la agenda legislativa del año próximo será central el tema de la seguridad.

1) "Los privilegios alejan a la política de la gente y esas diferencias también promueven la inseguridad, el todo vale. Aprovechar los fueros para que no pueda investigar a un senador es un cachetazo a la gente, es inaceptable", advirtió.

2) "La seguridad es híper, súper, recontra prioritario. Desde el día uno de gestión se debe convocar a la Junta de Seguridad Urbana y a nivel del departamento tener constantes reuniones y seguir muy de cerca el tema. No se puede mirar para otro lado y creer que desde el Senado no se puede hacer nada. Teníamos problemas de inseguridad en algunos puntos de la ciudad y hoy los tenemos en todos los barrios y lamentablemente en cada localidad de La Capital. Urge un plan de seguridad. Mi primera acción como senador por La Capital debe ser por la seguridad".

3) "Volvimos a tener fugas en las cárceles y comisarías abarrotadas de detenidos y en se han mezclado presos de alto perfil, con los presos comunes. Eso le da mano de obra a los narcos", apuntó.

4) "Hablamos con las vecinales y no tienen un teléfono al que llamar. No tienen siquiera un funcionario con el que hablar de los problemas de inseguridad. Creo que más que nuevas normas legales para combatir la inseguridad, más allá de algún retoque podamos hacer, hay que hacer cumplir las que ya existen, que el que la hace la pague".

5) "Hay una relación íntima entre inicio en el delito y abandono de la escuela, ocurren casi simultaneamente. Necesitamos volver a poner en marcha el plan Vuelvo a Estudiar y dar oportunidades educativas que tienen que complementarse con salidas laborales".

Con informacion de El Litoral.