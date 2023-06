Nicole Neumann deslizó que intentan ensuciar su imagen tras la denuncia de Indiana y lanzó una dura reflexión

Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann, por malos tratos. En medio de la polémica y los trascendidos, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales con contundentes frases.

En primer lugar, en sus historias de Instagram, Nicole compartió una predicción de hace un par de días para su signo del zodiaco, escorpio. “Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante”, se lee en el horóscopo, que lejos de ser el del día del la fecha, es del 24 de junio.

Acto seguido, en otra historia, compartió una contundente frase en inglés. “When people can’t control you, they try to control how people view you” (Cuando la gente no puede controlarte, intenta controlar cómo te ve la gente), se lee.

Fuente: TN