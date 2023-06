Carolina Losada: “No voy a estar con Pullaro después de las PASO porque tengo diferencias éticas y morales”

A dos años de su irrupción en el tablero político, la senadora nacional Carolina Losada (UCR) protagoniza una de las disputas más feroces de Juntos por el Cambio. En el tramo definitorio de la campaña para las PASO del 16 de julio en Santa Fe, la precandidata a gobernadora del espacio “Sentido Común” intensifica las críticas contra Maximiliano Pullaro, su principal oponente en la interna del “frente de frentes” de la oposición.

Dice que la grieta con su rival es insalvable y que tiene con él profundas diferencias “éticas y morales”. Por eso, anticipa que gane o pierda la competencia en las primarias, no aunará fuerzas con vistas a las elecciones generales con el postulante de Evolución Radical, a quien no solo acusa de haber “fracasado” en la lucha contra el narcotráfico, sino de haber “corrompido” a la policía provincial durante su gestión como ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz. Aliada de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a nivel nacional, también apunta contra Martín Lousteau, promotor de Pullaro y socio táctico de Horacio Rodríguez Larreta, y se defiende de los cuestionamientos de Elisa Carrió.

“¿Voy a estar con el creador de la 125? ¿Con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera”, avisa.

-¿Le preocupa el crecimiento del voto “bronca”?

-Me preocupa, pero confío mucho en la gente. Más allá de lo que ocurra en las PASO, creo que la ciudadanía a la hora de elegir presidente, va a votar a favor de JxC.

-¿El gran elector de estas elecciones será la inflación o podría ser el ausentismo y el voto en blanco?

-Confío en que la gente se va a conectar con aquello que la lleva a votar en positivo, por quien cree que puede cambiar las cosas en el país. Se está eligiendo si podemos cambiar las cosas en el país o si queremos seguir con los mismos.

-¿El nivel de la disputa en JxC contribuye a incrementar las chances de Sergio Massa?

-No creo que un votante de JxC pueda apoyar a Massa porque hay lío en la interna de nuestro espacio. Además, es común que haya enfrentamientos en una interna. En esta instancia hay que mostrar más nuestras diferencias que las cuestiones en que pensamos igual. Se supone que, dentro de una misma coalición, hay puntos en común.

-En el caso de Santa Fe, el nivel de la disputa entre Pullaro y usted llegó a otro nivel. ¿Se arrepiente?

-No tiene que ver con lo electoral. La disputa con Pullaro es moral y ética. Tiene que ver con lo que pensamos respecto de cómo se maneja la policía. Yo creo que la policía no tiene que ser corrompida por el poder de turno y él tiene demasiado que explicar respecto del trato que tuvo con la policía cuando fue ministro de Seguridad.

-¿Cree que encubrió a policía vinculados con el narcotráfico?

-Eso lo tiene que explicar él. Sí sé que hay una persona de confianza de él [Alejandro Druetta], que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos.

-Pullaro dijo que usted “se sube” a la campaña de las organizaciones criminales que no quieren que vuelva al poder porque él encarceló a los líderes de Los Monos.

-Me gustaría que me muestre cuál es la campaña que dice. La única campaña que veo es la que hacen en contra mío, en la que ponen un millón de pesos en blanco por día, para tratar de ensuciarme con mentiras y fake news [aclara que hoy su denuncia recibió un dictamen favorable de la procuración ante la Cámara Electoral]. A eso puede acceder cualquier persona que busque esa información.

-¿Y quién está detrás de esa campaña? ¿Pullaro?

-A quien le convenga. Hay que buscar a quién le conviene que me ensucien a mí. Encima, como no tienen nada real, inventan mentiras para ensuciarme. Por ejemplo, dicen que voy a cerrar frigoríficos en la provincia y miles de otras cosas y pavadas, que nadie se podría creer realmente, pero confunden a la gente. Es una forma de pegar bastante cobarde, porque yo las cosas las digo en la cara y de frente.

-Con estas diferencias, parece difícil que estén juntos después de las PASO. ¿El que gana conduce y el que pierde acompaña en Santa Fe?

-Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau. Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125. Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria. ¿Voy a estar con la persona que le quiso meter la mano en el bolsillo a la gente del campo? De ninguna manera.

-Dice que no va a estar con Pullaro el día después de las PASO, ¿eso no va a afectar la capacidad electoral de JxC en Santa Fe?

-Yo creo que sus votantes me van a acompañar a mí si gano la interna. Estoy segura. Pullaro es más de lo mismo, lo que viene siendo. El que no quiso, no supo y no pudo. ¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron.

-Elisa Carrió dijo que le advirtió a usted que en el frente de frentes había dirigentes vinculados al narco y que la están usando. ¿Fue así?

-Estuve dos veces con Lilita Carrió. Fuimos con Luis a su cumpleaños. Y después hablamos diez minutos por teléfono. Es todo lo que conversé con Lilita.

-¿No le advirtió? Carrió dijo que Federico Angelini [su compañero de fórmula] es “un puntero” y socio de Antonio Bonfatti, exgobernador de Santa Fe

-Eso no es así. El que tenga pruebas para decir eso, que haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a tapar a nadie. Lo primero que le dije a todo mi equipo: no se manden nada porque no voy a cubrir nada. Yo quiero un gobierno transparente. O somos el cambio o somos más de lo mismo. Yo soy diferente, vine a la política a hacer algo distinto. Quiero cambiar las cosas en mi provincia, que necesita ser el termómetro del país. Una vez que empecemos a cambiar la inseguridad, el trato con el campo o el sector público y el privado, eso va a ayudar en todo el país. Confío en lo que estamos construyendo con nuestros equipos en Santa Fe, a nivel nacional y en Rosario.

-¿Cuál es su idea para combatir el narcotráfico en Rosario? ¿De qué se trata el compromiso que firmó con Javkin y Bullrich?

-Firmamos un acuerdo con ellos respecto de la seguridad como política de Estado. Estamos construyendo algo inédito en el país, que se pongan de acuerdo el gobierno nacional, el provincial y municipal para luchar mancomunadamente contra el narcotráfico. Todo lo que tiene que ver con la lucha dentro de la provincia es potestad del gobernador o gobernadora. Pero, por supuesto, que vamos a hacer apoyados por las fuerzas federales. Yo les voy a decir a la gendarmería dónde se tiene que poner y qué tiene que hacer. No como ahora que Aníbal manda dos o tres gendarmes a pedir los papeles a los autos.

-Bullrich también propone que se involucren las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Comparte esa esa idea?

-Todo lo que sea ayuda o que vengan fuerzas federales… Obviamente, lo necesitamos.

-¿No está de acuerdo con involucrar a las fuerzas armadas?

-Si es necesario…Vamos a hacer lo que sea necesario. Pero yo tengo que concentrarme en lo que me respecta a mí. No puedo depender de otro. La seguridad de la provincia le corresponde a la gobernadora. Obviamente teniendo a Bullrich en el gobierno nacional va a ser más fácil, porque sabe mucho de seguridad y ha hecho un muy buen papel cuando era ministra. Por lo tanto, es muy importante el acuerdo que hemos firmado.

-Larreta o Pichetto no están de acuerdo con acudir a las Fuerzas Armadas para combatir el narco y proponen crear una Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Qué opina?

-Vamos a hacer todo lo que sea necesario para llevar tranquilidad a la gente. Yo nací en Rosario y era una ciudad totalmente diferente. Era conocida en el país como una ciudad pujante, con oferta gastronómica y cultural. No se hablaba de narcos ni escuelas baleadas. Quiero que se termine eso. La inseguridad -que hay que abordarla desde un punto de vista multidimensional- está afectando a la economía también. Si no logro el control de las calles, la economía se cae también.

-¿Necesitan encontrar un equilibrio entre represión y prevención?

-Ya tenemos planificado cómo nos vamos a meter en la policía, en el territorio, en el servicio penitenciario, cómo vamos a urbanizar los barrios. Está el compromiso de Pablo [Javkin] de poner las cámaras y urbanizar los barrios más afectados. Vamos hacer una cárcel para presos de alto perfil, que no se pueda hablar por celular, que estén aislados del resto de la población carcelaria. Es inédito lo que vamos a estar abordando.

-Luis Petri, el candidato a vice de Bullrich, dijo que la Argentina necesita más Bukele y menos Zaffaroni. ¿Coincide con esa visión?

-Necesitamos un cambio en Santa Fe. Zaffaroni no me representa ni un poco. Las cosas que ha dicho y justificado no me representan en lo más mínimo. Podemos encontrar el lugar preciso donde debe estar parada la provincia de Santa Fe.

-Mónica Fein, una de sus rivales, dijo que usted no tiene experiencia en gestión. Y Carrió aseguró que no conoce la provincia. ¿Qué les responde?

-Me encanta cuando me dicen eso. Evidentemente no tienen nada que decir que mí, porque fíjate los genios de la gestión dónde nos dejaron ahora. Perotti tenía un montón de experiencia, había sido intendente, senador y diputado; era un experto en gestión y fue el peor gobernador de la historia de la provincia. Si tengo que mandar la nave espacial a Marte, no tengo que saber todas las cuestiones técnicas de cómo se hace. Tengo que tener el equipo necesario y saber el rumbo y dar la orden precisa a la persona indicada. No voy a saber más de educación que el ministro de Educación o de seguridad que el de Seguridad. Pero tengo que tener el liderazgo necesario para llevar a los equipos técnicos que tenemos al lugar donde los quiero llevar. Los anteriores no hay tenido claro el rumbo ni la decisión política.

-¿Hay complicidad del sistema político de Santa Fe con el narcotráfico? ¿Hace falta una limpieza? Hubo radicales, por caso, que no votaron el desafuero del exsenador Traferri.

-Por supuesto hace falta una limpieza. Y estoy segura que la gente va a votar bien en el recambio de senadores y diputados. Yo vengo diciendo que quiero que se terminen los privilegios de la política.

-¿Lo dice por el Senado de Santa Fe?

-En la Legislatura hay privilegios con los que no estoy de acuerdo. Más allá de eso quiero demostrar qué hace cada uno cuando gana. Cuando hablo de un gobierno transparente, me refiero a la transparencia no solo sobre los fondos, sino también respecto a qué se vota. Quiero que se sepa quién votó cada cosa. Para que se sepa quién traiciona a la gente y quién es consecuente. No voy a tapar a nadie.

-Usted también dijo que Martín Lousteau era una “persona oscura”. ¿A qué se debe esa afirmación? ¿A qué se refería?

-Me refería a Pullaro. Veo oscuridad cuando acomodan a los policías en función de quién son los amigos del poder. A mí no me cabe la de los amigos del poder acomodados a dedo. Creo en el mérito. Si tu mano derecha es una persona condenada a diez años por narcotráfico, no me parece limpio, sino bastante oscuro.

-¿Es un error que la UCR se haya diluido en la interna de Pro?

-No creo que se haya diluido. Me hubiera gustado que haya un candidato a presidente radical, pero somos JxC y la UCR va a tener un lugar importante en la mesa de decisiones en el próximo gobierno. Eso es lo que importa.

-¿A Facundo Manes lo dejaron solo?

-No hubo una estrategia partidaria.

-¿Por qué cree que pasó? ¿Qué responsabilidad le atribuye a Gerardo Morales?

-No estoy metida en la rosca, sino en cómo gobernar Santa Fe y sacar la provincia del lugar dónde está hoy. No sé de quién es la culpa. Hoy no hubo una estrategia para que tengamos un candidato presidente radical. Pero ya está: hoy vamos todos juntos.

-¿JxC debe gobernar por imposición o siendo pragmático y buscando acuerdos?

-Los acuerdos se buscan en el Parlamento, para eso está el Senado y la Cámara de Diputados. Ahí se va a debatir y acordar.

-Larreta dijo que el modelo de confrontación Macri “fracasó” y es el mismo que plantea Bullrich. ¿Coincide?

-No. El gobierno de Macri tuvo un montón de errores. El primero no decir lo que se había encontrado. Ahora con el tiempo vamos viendo que hay un montón de cosas que le dan la razón. Por ejemplo, cuando se habla de que no se puede gastar más de lo que se tiene. Este gobierno generó el peor de los ajustes: la inflación. No hay ajuste más sanguinario que la inflación. Es el peor. Hay gente pidiendo comida en la puerta de los supermercados.

-¿Estaba de acuerdo con sumar a sectores del peronismo no kirchnerista como Schiaretti?

-No, me pareció un espanto. La peor de las decisiones. Una traición. Es como si hubieran intentado sumar a Omar Perotti en Santa Fe. Si Perotti es el kirchnerismo. Yo padecí cuando [Alejandra] Vigo, la esposa de Schiaretti, se sentaba para dar quórum y aprobar determinadas leyes. Si es kirchnerista, cómo lo vamos a meter en JxC. Nosotros somos el cambio, no somos la continuidad del kirchnerismo. Entonces, no podemos meter un kirchenrista adentro.

-¿Se puede bajar las retenciones sin hacer un fuerte ajuste en las cuentas fiscales?

-El próximo gobierno debe eliminarlas de manera progresiva. Ni siquiera el campo pide que la eliminemos de un día para el otro, sino que no lo traben más, que no tengamos quinientos tipos de cambio y puedan traer los insumos que necesitan para la maquinaria agrícola o semillas. Eso piden el campo, la industria y el comercio. Hoy, el gobierno lo único que hace es impedir el crecimiento. Nosotros planteamos un modelo diferente de país.

-¿El modelo de Bullrich solo cierra con “represión” en las calles, como dijo Carrió?

-No entiendo.

-Dice que proponen un “ajuste brutal” y que la clase media no va a aguantar.

-No creo eso. Este gobierno está liquidando a la clase media y hambreando a las clases más bajas. Las declaraciones como las de Eduardo Valdés son golpistas.

-¿JxC debería hacer un pacto con Javier Milei en 2024 o no tiene nada que ver con el libertario?

-Siempre tiene que haber diálogo.

-Morales y Lousteau dicen no tienen nada que ver con Milei y no vamos a dialogar con él.

-No tiene que ver con eso. Cuando si discute una ley, se trata de tener la mayor cantidad de adeptos. ¿No van a hablar con nadie? Yo hablo con cualquiera. Trato de hablar. Y eso no significa claudicar. Obvio que con el kirchnerismo no se puede acordar nada.

-¿Cristina Kirchner se resguardó de la derrota o perdió poder en el peronismo?

-Yo creo que se resguardó. Nunca se puede dar como retirado a nadie.

