Rodríguez Larreta visitó Santa Fe, apoyó a Maximiliano Pullaro y pidió unidad después de las PASO

Horacio Rodríguez Larreta pasó por la provincia de Santa Fe, donde visitó la capital y la ciudad de Reconquista. El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) manifestó su apoyo explícito a Maximiliano Pullaro como precandidato a la gobernación, rechazó los últimos dichos de la senadora Carolina Losada y pidió unidad después de las elecciones primarias del 16 de julio.

“Tenemos que estar juntos y no meternos en peleas internas, yo jamás critico a nadie de mi espacio así otros u otras me critiquen, porque la convicción es la de mantener la unidad. No importa lo que haga el resto”, dijo Larreta respecto a los conflictos internos que vive el espacio opositor, tanto a nivel provincial como nacional".



Larreta no ocultó su preferencia en la interna santafesina y floreó al exministro de Seguridad: “Me pareció muy honorable y destaco muchísimo las palabras que escuché de Maxi valorando la unidad más allá de las críticas. No podemos engancharnos en eso, ni en críticas, ni en chicanas, discutamos ideas”.



Los dichos vienen a responder el último ataque de Losada contra Pullaro: "No voy a estar después de las PASO con una persona con la que tengo diferencias éticas y morales", lanzó la periodista. Continuando con su argumento, Larreta afirmó que “gane quien gane acá en Santa Fe tenemos que trabajar juntos. Ese es el espíritu de JxC. La responsabilidad que tenemos acá en Santa Fe y Argentina es defender la unidad y se defiende con respeto”. Sus palabras fueron en el mismo sentido que las de Mauricio Macri 24 horas antes, desde Venado Tuerto y con la senadora a su lado.

En un encuentro del que participaron los precandidatos y precandidatas locales de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, Pullaro evitó replicar críticas pero sí se desmarcó de Losada. “El 17 de julio tenemos que estar todos juntos, yo voy a convocar a todos los espacios políticos para cambiar Santa Fe, para trabajar y transformar la provincia”, afirmó el precandidato y añadió: “A mí bajo ningún concepto me vas a escuchar hablar mal de ningún candidato de Unidos”.

Recorrido de Larreta por Santa Fe

La primera parada de Larreta en la provincia estuvo en Reconquista, un territorio áspero para la fórmula Pullaro-Scaglia. El departamento General Obligado es un punto fuerte de Carolina Losada gracias al también senador nacional Dionisio Scarpín, quien fue intendente de Avellaneda. En las primarias del 2021 la boleta Losada-Scarpin sacaron 39.551 contra 3.320 obtenidos por el exministro de Seguridad. Una parada difícil para el pullarismo, aunque la astronómica diferencia hizo que en el pullarismo tomaran ciertos recaudos para esta elección, que es provincial, y por tanto se vota con boleta única de papel..

En la capital provincial el jefe de Gobierno porteño se reunió con sectores empresarios, emprendedores y emprendedoras, productores y comerciantes. Posteriormente estuvo recorriendo avenidas comerciales de la ciudad. Este sábado estará en Paraná para apoyar y acompañar la precandidatura de Rogelio Frigerio para la gobernación de Entre Ríos.

Con informacion de Letra P.