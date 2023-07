“Con Sebastián Cáceres vamos a impulsar las leyes necesarias para que Rafaela sea segura”

Sin lugar a dudas las próximas elecciones van a estar marcadas por la inseguridad que se vive en toda la provincia y de la que Rafaela no es ajena ni mucho menos.

En ese contexto es importante que cada uno de los actores que van a participar de las próximas PASO tengan buen claro para qué quieren llegar y cuáles son los proyectos que van a presentar.

En esta oportunidad dialogamos con Carlos Zimerman, quien va tercero en la lista que encabeza Sebastián Cáceres, y al respecto nos manifestó:

“Tengo muy claro el rol que voy a cumplir si tengo la oportunidad de ser Diputado provincial, sé que va a ser para trabajar para terminar con la inseguridad en toda la provincia y por supuesto en Rafaela, ese es el gran desafío, lograr que con la ley y el derecho se termine este flagelo que pareciera que muchos no quieren hacer nada para terminarlo, entre ellos el gobernador Omar Perotti, que vino para devolverle paz y orden a la provincia y se va a ir con números escalofriantes y muchos más muertos que cuando asumió, lo de Perotti es lamentable”.

Carlos Zimerman, tercero en la lista de candidatos a Dipuado Provincial

¿Piensa qué hay Diputados que hablan de seguridad pero que en realidad poco y nada saben del tema?

Absolutamente. Hay diputados que del tema no saben nada y hablan por hablar. La inseguridad se combate si sabes de qué se trata. Hace 37 años que hago Derecho penal, se de qué se trata. Con Sebastián Cáceres venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este tema, nada se puede hacer si no conoces cómo es verdaderamente el problema.

¿Eliminaría la posibilidad de que los presos tengan celular en las cárceles?

Seguramente, de eso no tengo la menor duda. Hay que comprender que están presos, no de vacaciones.

¿Cómo se puede impedir que Rafaela se convierta en Rosario?

Impidiendo que los narcos puedan ingresar, muy simple. Para ello debe haber una política firme que Perotti no tiene, y un intendente que se anime a golpearle la puerta al gobernador, cosa que Castellano nunca tuvo, y diputados y senadores que trabajen y no solo estén para cobrar el sueldo. Hay que cambiar muchas cosas en las cámaras, tenemos que trabajar arduamente para que el poder legislativo encare los cambios necesarios para transformar la provincia, siempre con la ley y el Derecho, siempre con los códigos en la mano. No entiendo a los que hablan por hablar y largan propuestas alocadas sin saber que para hacer muchas de las cosas que proponen, se debe cambiar la legislación. Hay que cambiar muchas cosas y para ello queremos llegar, estamos preparados y si la ciudadanía nos da la oportunidad, seguramente no vamos a defraudar, estamos preparados.

¿Ustedes apoyan a Leo Viotti como candidato a Intendente?

Si, por supuesto. Estamos seguros que Leonardo Viotti va a ser el próximo intendente de Rafaela, la gente está cansada de tanto peronismo, son muchos años en el gobierno y se comportan casi como un feudo. Castellano es el Gildo Insfran de Rafaela. Sebastián Cáceres y yo vamos a apoyar desde la Cámara de Diputados para que salgan las leyes necesarias para que Rafaela sea más segura, de eso no tengan la menor duda.

Por último , ¿Sebastián Cáceres, el líder del movimiento que usted representa, es el indicado para liderar ese cambio que usted reclama desde el poder legislativo?

Sebastián Cáceres es la nueva política, se preparó hace mucho tiempo, estudió y se capacitó, y por sobre todas las cosas tiene la “mochila vacía” para poder hacer lo que predica, no tiene compromiso con nadie. En nuestro espacio todos estamos tranquilos, nadie nos va a poder decir que proponemos algo pero hicimos otra cosa, te reitero, tenemos la “mochila vacía”. La inseguridad en la provincia se combate con leyes, Sebastián Cáceres es la persona que más sabe del tema.