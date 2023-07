Famosos “¿Quién protege a Lotocki?”: el cruce entre un periodista y la abogada del médico por el caso de Silvina Luna

Silvina Luna atraviesa un difícil momento de salud. Al aire de El Run Run del espectáculo (Crónica) se mostraron indignados con que Aníbal Lotocki, a quien la modelo denunció por mala praxis, siga ejerciendo pese a estar condenado.





“¿Quién protege a Lotocki?”, preguntaron al aire del ciclo conducido por Lío Pecoraro. La consulta enfureció a Ileana Lombardo, la abogada del médico, que salió al cruce en pleno vivo.





Así fue el fuerte cruce entre la abogada de Aníbal Lotocki y los periodistas

Molesta con la pregunta de “¿Quién protege a Lotocki?”, Ileana Lombardo no dudó en levantar el teléfono. “Estaba viendo el programa y vi el graf. Me contacté por esta pregunta que da por sentado que él cuenta con alguna protección”, indicó.



Leo Pecoraro explicó: “Es una pregunta. A nosotros nos da la sensación de que alguien lo protege porque no entendemos lo que está sucediendo, que él pueda seguir trabajando como lo hace con la medicina. Entendemos que ustedes han apelado después de los cuatro años que le dieron de prisión en suspenso, entonces preguntamos quién lo protege”.

“No, claro que no lo protege nadie”, negó rotundamente la letrada que señaló que su cliente “está condenado por un fallo judicial” y que “si estuviera protegido, no tendría ninguna condena”.

Acto seguido explicó el motivo por el cual sigue ejerciendo pese a tener una condena. “Nosotros apelamos porque fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación”, precisó. Y señaló: “Para responder a esa pregunta de por qué sigue trabajando habría que entender un poquito el tema de nuestro sistema constitucional y nuestras leyes penales”.





Si Lotocki no tiene una sentencia firme, la fiscalía y las querellas en este juicio pidieron como medida cautelar que se lo inhabilitara y el juez expresamente lo rechazó porque entendió que eso sería un anticipo de cumplimiento de condena.Esto porque la sentencia podía ser recurrida como efectivamente lo fue después”, explicó.

Luego puso el foco en la condena de su defendido y apuntó: “Silvina Luna no fue la única querellante que invocó padecer enfermedades derivadas de la práctica médica. En ese juicio las querellantes eran Luna, Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Menos Xipolitakis, todas alegaban padecer determinadas enfermedades que las reprochaban o las vinculaban con la práctica médica, con la implantación de este producto que es el Metacrilato”.





La sentencia desvinculó las enfermedades de la práctica médica y esto nadie lo dice. El juez en la sentencia dice claramente que no se probó el nexo causal entre todas las distintas enfermedades que invocaban las pacientes y la cirugía que realizó Lotocki a cada una de ellas”, remarcó.





Y concluyó: “Lotocki fue condenado en ese juicio por no haber informado a las pacientes el posible efecto secundario del producto que implantaba. Como nosotros, la defensa, entendemos que esto sí fue informado a las pacientes y que figura en los consentimientos, es que recurrimos a casación”.





Fuente: TN