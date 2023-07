"Plan llegar": cuántos dólares le faltan a Massa para evitar que explote el mercado cambiario

Justo antes del fin de semana, el Gobierno giró los u$s2.700 millones del vencimiento con el Fondo Monetario. De esta manera, cumplió con las obligaciones -utilizando una parte del swap de monedas con China- y dejando a las reservas del Banco Central al límite de las existencias.

Sin posibilidades de poner en marcha un plan extraordinario -del estilo de los "dólar soja"- que al menos sea exitoso, de acá en adelante será clave saber de dónde Sergio Massa sacará los dólares necesarios para evitar una devaluación disruptiva.

Las negociaciones con el FMI aún no llegaron a un nuevo acuerdo, los plazos se achican y, aun suponiendo que habrá paz antes del próximo vencimiento, no está claro que el ministro de Economía cuente con todos los dólares que le permitan evitar el mal trago de un salto cambiario antes de las próximas elecciones.

La cuestión fue analizada en el último informe que Fausto Spotorno escribió para los clientes de la consultora OJF & Asociados.

La primera conclusión es que hasta las próximas elecciones PASO -del 13 de agosto-, el Gobierno tendría que cubrir u$s3.659 millones. Unos u$s2.696 millones a lo largo de este mes y los restantes u$s963 millones el mes que viene.

Para sacar las cuentas, Spotorno dio por descontado un acuerdo con el FMI que implique una refinanciación automática de los vencimientos. También contempla un rojo comercial de u$s655 millones este mes y de u$s142 millones durante agosto.

"No es un monto que no pueda financiarse. Para eso van a utilizar el swap con China", dice Spotorno a iProfesional. De hecho, es lo que acaba de realizar Massa cuando tuvo que pagarle al FMI: usó una parte de DEGs y, lo que no le alcanzó, recurrió a los yuanes que se habían activado en el acuerdo con Xi Xinping.

Este mes vencen u$s1.484 millones de deuda, entre capitales e intereses -sin contar al FMI- y hay otros vencimientos por u$s239 millones durante agosto.

Dólar: el camino hasta las elecciones generales

No todo es mirar hasta agosto. Massa, en verdad, pretende llegar con chances hasta el balotaje de noviembre. Es decir, seguirá intentando que el mercado cambiario luzca ordenado hasta entonces. ¿Llega con los dólares? Ahí está la cuestión.

De acuerdo a las estimaciones de Spotorno, entre septiembre y noviembre, el ministro debería procurar u$s1.888 millones adicionales para evitar una devaluación. A los que debería añadirle u$s909 millones para llegar a fin de año, ya cuando haya otro Gobierno.

No es tarea fácil, aunque se trata de números muy manejables para un país como la Argentina.

Lo que sucede es que es un país que no tiene por delante una entrada de divisas predecible. ¿Quién ingresará dólares en medio del tramo final de la campaña, cuando lo más probable es que haya presiones cambiarias?

Sucedió ante cada cambio de Gobierno: en los meses anteriores, la dolarización de portafolio suele exacerbarse y el Banco Central se ve obligado a desprenderse de divisas. La diferencia con otros momentos es que, ahora, al BCRA ya no le quedan dólares para vender.

Spotorno, ante la consulta de si el "Plan llegar" puede tener éxito, si efectivamente este Gobierno es capaz de evitar una devaluación hasta las elecciones de octubre-noviembre, deja el suspenso: "Mucho depende de si tienen posibilidad de activar una porción adicional del swap con China", dice a iProfesional.

El economista argumenta que "no está claro que el Gobierno ya haya utilizado un tramo de u$s5.000 millones del swap en el primer trimestre del año. Si fuera así, lo único que le quedaría sería activar un nuevo tramo. No olvidemos que la Argentina dispone de unos u$s18.000 millones en yuanes y hasta ahora sólo se habilitaron u$s10.000 millones".

FMI: tensa negociación en Washington

En las próximas horas, una pequeña misión de funcionarios del equipo económico viajará rumbo a Washington para cerrar el nuevo acuerdo con el FMI. O, al menos, para intentarlo. De eso depende la estabilidad del mercado cambiario.

Desde Economía dejan trascender que el viaje traerá soluciones, pero nadie se atreve a dar información sobre la condición que pone el Fondo para cerrar trato. El propio Massa adelantó hace unos días que se firmará un nuevo acuerdo hasta fin de año.

Por ahora, Massa no tiene agendado un viaje a los Estados Unidos, lo que da la señal de que el acuerdo todavía no está abrochado.

La única conjetura razonable es que el organismo sabe al detalle que la Argentina se quedó sin dólares y que el impacto terrible de la sequía no puede soslayarse. A pesar de ese impacto, el FMI no aceptó modificar el escenario ni la Argentina tomó medidas adicionales en un año electoral. Así se llegó a este momento de incertidumbre total.

Hay una cuestión clave: de ninguna manera el Fondo Monetario incrementará su exposición en el país, que es la más elevada del mundo, y excede su cuota como socio del organismo. De hecho, Argentina abona una sobretasa en sus cuotas por culpa de ese exceso.

* Para www.iprofesional.com