Lewandowski: "A partir del 17 de julio vamos a caminar todos los peronistas en el mismo sentido"

El precandidato a gobernador Marcelo Lewandowski destacó la recepción y las expectativas que muestra la gente en sus recorridas de campaña, que empezaron más tarde que las de el resto de los precandidatos y que, pese a esta ventaja inicial, muestran que "venimos creciendo y vamos a seguir creciendo, lo que nos ilusiona y nos pone en una situación muy distinta a lo que muchos suponían dos meses atrás".

"Los precandidatos del espacio le estamos poniendo corazón y garra a la campaña, recorriendo todos los departamentos. Es lo que sentimos que debemos hacer, ir a preguntarle a los santafesinos cara a cara en cada pueblo y ciudad que necesitan, ponernos a disposición para que nos conozcan, explicarles que es lo que queremos hacer si ganamos. Es un desgaste muy grande porque lo hacemos en auto, no andamos en avión. El único vuelo que hice fue el inaugural de Aerolíneas entre Rosario y Reconquista", dice.



-Decís que la gente los recibe con amabilidad. ¿Qué cosa les valora?

-La obra pública que hay en toda la provincia, sobre todo cuando estamos juntos con Silvina. En todos los pueblos y ciudades hay una obra pública y eso es valorado. Hay de todo tipo: escuelas, hospitales, jardines de infantes, acueductos, pavimento, rutas, viviendas, en lugares alejados de las grandes ciudades donde nunca tuvieron mucha atención. Y lo que se hizo en el con el sector productivo también es muy valorado. La desocupación hoy en Santa Fe está muy por debajo de años anteriores. Así que, independientemente de los problemas que hay con la sequía y con las restricciones al acceso a las importaciones, no cabe duda de que el aporte y el apoyo de la provincia al modelo productivo ha sido importante.

- ¿Han tenido en la campaña algún tipo de cuestionamientos o criticas más enfáticas que las habituales?

- Nosotros, felizmente, no hemos tenido ninguna. Por supuesto que hay zonas más amigables que otras y en algunas donde la gente está más enojada que en otras. Pero, hasta aquí, reclamos y pedidos, pero con mucho respeto. Yo vivo en Rosario y camino por la calle como cualquier rosarino, como lo hice toda mi vida y más allá de los reclamos, son más las muestras de aliento y de acompañamiento que de cuestionamientos.

-El peronismo ha decidido realizar una campaña política amable, muy parecida a la de 2019, más allá de algunas diferencias que se expresan. ¿Tenes una opinión de la campaña electoral de tus adversarios?

-Nosotros desarrollamos una campaña que creo que es la que hay que hacer, donde si bien puede haber matices, puede haber conceptos distintos y está bien que lo haya, sabemos que a partir del 17 de julio vamos a caminar en el mismo sentido, porque sabemos que el verdadero adversario es el que enfrentaremos el 10 de septiembre. Con respecto a la campaña opositora, no voy a decir más de lo que ya sabemos y estuvimos diciendo. Allí están quienes gobernaron la provincia durante 12 años. Después, las descalificaciones y las cuestiones que tienen entre ellos, es un problema de ellos. Nosotros a quien gane de ese espacio le diremos lo que tengamos que decirle.

- En las últimas semanas la campaña del peronismo se ha mostrado más consistente ¿Se sumaron todos los que se tienen que sumar? ¿No hay nadie afuera?

- Dije cuando me consultaron en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo que si no construíamos una alternativa como la del 2019 no teníamos chances, que si no ensanchábamos nuestras bases con otras expresiones políticas y con otros sectores de la sociedad no había posibilidades de llegar a ser gobierno. Bueno, es lo que estamos haciendo desde que empezó la campaña. Quiero asumir como gobernador el 11 de diciembre y para eso hay que hacer una construcción plural, generosa, que amplíe, sin dejar afuera a ningún sector ni espantar a nadie.

- ¿Cuánto cree que va a influir la elección nacional en la provincia?

-Habrá que ver. No es lineal, pero me parece que el peronismo, a partir de la casi unidad que se ha generado detrás de la fórmula Massa - Rossi tiene otra fuerza, otro cuerpo, y también veo que los que están enfrente no muestran demasiadas coincidencias. Cada vez es más parecida a la interna santafesina, con bastante violencia verbal.

- ¿Qué vas a hacer el 17 de julio si ganás la interna?

- Convocar a todos los compañeros y empezar a trabajar con cada uno de los sectores, ampliar, ser generoso y escuchar a todos. Lo venimos diciendo, pero no como una declamación ni un cliché de campaña; lo decimos porque estamos convencidos de que hay que escuchar a todos. Nosotros damos nuestra propuesta que es sincera, que lo decimos porque lo sentimos y porque estamos convencidos que se puede hacer y hoy hay un gran sector de la sociedad que no se siente representado por tal o cual partido, sino que vota candidatos, a las personas de acuerdo con cómo se expresan. Con Silvina abarcamos y representamos a un sector de la sociedad que, al margen de los propios, necesita que le den un mensaje de esperanza, de optimismo, de que no todo está perdido, de que hay posibilidad de recuperarse. En definitiva, no seguir abonando el odio que nos separa sino buscar más los puntos de coincidencia.

