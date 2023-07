El momento más viral de los Martín Fierro 2023: el furcio de Benjamín Vicuña en su discurso y la sonrisa de Pampita viéndolo desde la mesa

Benjamín Vicuña asistió a la entrega de los premios Martín Fierro acompañado por su hijo mayor, Bautista. Y los tres protagonizaron un divertido momento en la Alfombra Roja al encontrarse con Carolina Pampita Ardohain, quien estaba recién llegada de Tailandia -a donde viajó invitada especialmente por una marca de joyas- y quien vio por primera vez el domingo a la noche al adolescente desde que había vuelto de viaje.

Luego del cruce en la previa de la gala más importante de la televisión argentina, cada uno siguió por su lado y se sentó en las respectivas mesas que se les había asignado: Benjamín y Bautista estuvieron junto al equipo de El primero de nosotros, la ficción que el actor chileno protagonizó el año pasado por la pantalla de Telefe y por la que estaba nominado; y Pampita fue junto a su marido, Roberto García Moritán, a la mesa de El Hotel de los Famosos, reality de El Trece que le valió una nominación a la modelo en su rol de conductora.

Más tarde, cuando comenzó la transmisión, Benjamín Vicuña ganó el Martín Fierro como mejor actor protagónico de ficción, terna que compartió junto a Luciano Castro y Damián De Santo -también por El primero de nosotros- y Luis Machín, por El Hincha-. Apenas Santiago del Moro dio su nombre, el chileno se abrazó con su hijo Bautista y de inmediato, recibió las felicitaciones de sus compañeros de mesa y de programa.

Luego, caminó hasta el escenario y recibió la estatuilla en manos de Susana Roccasalvo, integrante de APTRA. Ya con el premio en la mano, Vicuña se acercó al estrado y dio su discurso ganador. “Qué lindo. Muchas gracias por ese abrazo hermoso”, dijo sobre la calidez que recibió por parte de sus compañeros. “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, gracias al público que son principalmente las personas por las que trabajamos”.

Por su parte, le dedicó un especial reconocimiento al Día de la Patria que se celebró ayer, 9 de julio, en la Argentina, haciendo mención especial a sus afectos. “Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, comenzó a enumerar al mismo tiempo que la cámara enfocó a Bautista, quien levantó la mano para saludarlo, mientras escuchaba a Luciano Castro que le hablaba al oído.

“Me dio un amor...”, continuó Benjamín Vicuña y se quedó callado. Como si hubiera cometido un error. De inmediato, e intentando tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando una risa, siguió: “Me dio tantas cosas...”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido. Es que el actor hizo mención a un solo amor cuando tuvo hijos con dos mujeres, y otras parejas argentinas.

Por un lado, estuvo 10 años en pareja con Pampita, con quien tuvo a Blanca (que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio; y luego formó una relación durante cinco años con Eugenia China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio. Actualmente está soltero.

Sin hacer mención a ningún “amor” en particular -tal como lo dijo él mismo-, Benjamín siguió su discurso: “Así que quiero agradecer, compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia”. En tanto, mientras Vicuña hablaba para todo el salón del Hotel Hilton de Puerto Madero en el que se llevó a cabo la entrega de premios, la transmisión enfocó a Pampita, que sonreía mientras escuchaba al padre de sus hijos.

“También quiero compartir este premio con mi familia chilena, con mis padres. Y compartirlo, o más bien hacer un homenaje -se corrigió- a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad. Sé que no es el lugar correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida. La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en el prime time, en televisión abierta”, dijo haciendo mención a la trama de El primero de nosotros, ficción en la que protagonizó a un enfermo de cáncer.

“Este regalo es para las personas que luchan, pero también para los que acompañan. Porque muchas veces no sabemos cómo acompañar en un tremendo dolor que miramos al cielo con más preguntas que respuestas. Gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado, relevancia y sentido a lo que hacemos los actores: a contar historias de verdad que significan también un debate en las casas, una reflexión. De eso se trata la vida, que tiene un principio y un final, y por eso es hermosa. Y de eso se trata la amistad, de acompañarnos y tener un lindo regreso a casa. Muchas gracias”, concluyó Benjamín Vicuña en su emotivo discurso, mientras una vez más las cámaras mostraban a Pampita, esta vez, ya seria, escuchando atentamente y conmovida por las palabras del actor.

Con informacion de Infobae.