Mónica Fein: "La pelea entre Pullaro y Losada la gente ya la vivió con Perotti y Rodenas y con Alberto y Cristina"

La precandidata socialista a la gobernación Mónica Fein asegura que “el domingo habrá sorpresas” dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. La ex intendenta rosarina no adelanta porcentajes, pero augura una buena performance de la lista que encabeza. Tanto así que se pone en línea con Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, las dos precandidaturas de la UCR que protagonizaron una interna muy caliente: “Será un debate de tres”, dice Fein.

Además, sostiene que en las recorridas de campaña la gente le pidió cuestiones concretas como “trabajo, educación y salud”. Plantea que “no hay demandas extraordinarias” y que la ciudadanía se quedó sin referentes para los problemas: “Hoy no saben con quién hablar, con Omar Perotti el Estado quedó lejano”.

-Le toca una de las internas más competitivas, ¿cuál cree que es su fuerte frente al electorado?

-La gente valora que hicimos una campaña propositiva. Este mecanismo de pelea, de permanentes cruces entre los otros dos candidatos de Unidos fue muy negativo y marcó el contraste con nuestra propuesta, que pedimos debate y que queremos trabajar para cambiar los problemas de la gente. Tuvimos mucho acompañamiento en Rosario, en Santa Fe con Eugenio Fernández y Paco Garibaldi, y lo mismo con Clara García, con quien recorrimos y escuchamos a toda la provincia. Creo que el domingo vamos a ser una sorpresa. Esta interna es un debate de a tres, estamos confiados en el resultado.



-¿La beligerancia entre Pullaro y Losada los benefició?

-La gente está cansada. Ya lo vivieron con Perotti y su vicegobernadora (Alejandra Rodenas), que no se hablaron durante toda la gestión, y lo mismo con Alberto Fernández y Cristina Fernández. No nos benefició su pelea, que es un mecanismo que es una vergüenza ante la situación dramática que viven muchos santafesinos, sino ser propositivos.



-Con esta pelea, ¿cuál es el destino de Unidos tras las PASO? ¿Es viable?

-Por eso es tan importante el rol del socialismo. Nos sumamos conscientes de que era necesario un cambio frente a un gobierno conservador, que había abandonado los territorios y desde ese lugar vamos a aportar, para fortalecer una alternativa. Y, obviamente, si lideramos ese proceso, lo haremos, como siempre, con garantías de un trabajo común de todos los sectores que quieren una Santa Fe mejor. Esa es la garantía que podemos brindar nosotros.

-¿Con qué medidas arrancarían la gestión en caso de ganar?

-Obviamente seguridad es prioritario, y vamos a tener mayor presencia en los territorios. Vamos a liderar un proceso que imponga bases serias para pacificar sobre todo Rosario y su área metropolitana, y también el resto de la provincia en coordinación con los gobiernos locales. El desafío es tener mayor presencia policial y también una investigación criminal activa. Para eso hay que reforzar el Ministerio Público de la Acusación, trabajar con la justicia provincial y la federal, y con el sistema penitenciario.

-¿Y en economía, salud y educación?

-La gente necesita trabajo y para eso hay que fortalecer la obra pública que está prácticamente parada. Hay que acompañar a las pequeñas y medianas empresas, generar procesos innovadores con los emprendedores que tiene nuestra provincia. En salud hay que recuperar mucho tiempo perdido. El desfinanciamiento que ha tenido la salud realmente es asombroso, y en eso incluyo al Iapos. Hoy no se garantizan insumos, ni equipos. Queda por terminar el Hospital Regional Sur, el de Rafaela, la terapia infantil de Venado Tuerto, y muchos centros de salud que quedaron sin plan y sin recursos. Otro eje, sin dudas, es educación. Hay que revertir la soledad en la que trabajan hoy los docentes, sin rumbo ni lineamientos, con directrices que cambian de un semestre a otro. Vamos a retomar un plan de educación relacionado con la innovación y el mundo del trabajo.

-Se refirió al plano nacional. ¿Cómo impacta en Santa Fe?

-Lo que queremos es poder hablar de Santa Fe, porque nos ha hecho muy mal nacionalizar lo que pasa en la provincia. Perotti demostró que ser del mismo signo político que el gobierno nacional no asegura diálogo si no entienden el federalismo, el rol de las provincias y si no reconocen el aporte que hace cada provincia. Por eso rechazamos la idea de los padrinos porteños y un debate que no es el nuestro. El socialismo tiene un reconocimiento muy importante en el Congreso y esta elección nos va a permitir tener una voz aún más fuerte defendiendo los intereses de Santa Fe.

Con informacion de Letra P.