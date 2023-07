Carlos Zimerman: “Con Seba Cáceres vamos a trabajar para que Rafaela vuelva a ser segura”

Carlos Zimerman está en el tercer lugar en la lista como precandidato a Diputado provincial en la lista que encabeza Sebastián Cáceres, que según todas las mediciones previas que se están haciendo, es la revelación de esta campaña y marcha junto a los “peso pesados” José Corral y Dionisio Scarpin.

Hablamos con Zimerman sobre cómo marcha la campaña y nos manifestó:

-Venimos bien, con mucho entusiasmo y con muchas ganas, recorriendo la provincia y viviendo otras realidades. Rafaela es una ciudad que se destaca, en cuanto recorres otras geografías te das cuenta de lo que es Rafaela y el potencial que tiene, lastima que Castellano se quedó sin energías, por que Rafaela da para mucho más.

¿Por qué dice que Castellano se quedó sin energías?

-Por que es así. Luego de tantos años en el gobierno uno se aggiorna de una manera peligrosa, pierde las ganas y la fuerza, y eso es lo que le pasa a Castellano, ya no tiene ni ganas ni fuerza.

Esa falta de fuerzas que usted dice, ¿En donde se ve específicamente?

-En donde más se observa es en la inseguridad que hoy tenemos en Rafaela, Castellano ya no quiere dar las batallas qué hay que dar, está casado y sin ganas. Por otra parte, en estos casi 4 años de gobierno de Omar Perotti, Castellano nunca se animó a pedirles las cosas que Rafaela necesita, es como si le tuviera miedo.

Desde la Cámara de Diputados, ¿Que se puede hacer por Rafaela?

Podemos hacer muchas cosas, impulsar leyes que beneficien a Rafaela y la región. Mi prioridad es trabajar para que Rafaela sea segura. Si soy diputado tengan la seguridad que no voy a ir a calentar un asiento, no es mi costumbre, ustedes saben que por nada del mundo me quedo callado. Les aseguro que con Seba Cáceres vamos a impulsar las leyes necesarias para que Rafaela vuelva a ser segura.

¿Se imagina integrar la Cámara con Omar Perotti como presidente del cuerpo?

Estoy seguro que Perotti no será presiente por que de ninguna manera va a tener mayoría, Perotti se va a dar una sorpresa en estas elecciones, la gente ya está cansada, su gobierno fue un desastre, pero si llega a suceder, te aseguro que Perotti va a encontrar a alguien que no le tiene miedo y que le va a decir lo que nunca escuchó, te reitero, no voy a calentar una banca, voy a defender los intereses de Rafaela y la región ,

Por último, ¿Viotti esta vez llega?

Estoy convencido que Viotti será el próximo intendente de Rafaela. La ciudad va a ser otra con un intendente como Viotti y un gobernador como Pullaro. Nosotros vamos a estar ahí, listos para ser el puente necesario para que Rafaela crezca y sea la ciudad segura que dejó de ser por las políticas erradas de un gobierno,que como dije antes, se quedó sin fuerzas.