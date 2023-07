La palabra de la hermana de Rocío Marengo tras el ADN positivo: “Me sentí con destrato”

Después de años de luchar por conocer su identidad, Patricia Banegas supo a través de un ADN positivo que es hija del padre de Rocío Marengo. De esta manera, se confirmó que es la hermana mayor de la actriz y de sus otros hermanos, Sol y Agustín. Luego, de haberse realizado los estudios pertinentes y de ser parte de un proceso al que calificó como intenso, la mujer llamada contó cuál fue la reacción de la pareja de Eduardo Fort al enterarse de la noticia y aclaró que no tiene ningún interés mediático.

Por un lado, contó en detalle el proceso por el que debió pasar hasta llegar a los análisis que arrojaron resultado positivo el pasado 10 de mayo. Ese día supo cuál era su verdadera identidad, quién era su padre y el vínculo que la une con Rocío Marengo y sus hermanos. Por el otro, la periodista Cora de Barbieri contó en A la tarde que Alejandro Marengo, el padre de la actriz, tuvo una relación con María del Carmen, la madre de Patricia, años antes del romance que tuvo luego con la madre de la exparticipante de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos.



“Después de haber pasado tantos años de tristeza por haber sido denigrada por quienes son mis hermanos, tanto Rocío como Sol y Agustín....”, comenzó Patricia su relato en el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. Y agregó: “Fui reconocida socialmente por mi padre, por mis primos y por parte de la familia Marengo. No lo conseguí por parte de mis hermanos”.

Con respecto a su historia, contó que su madre falleció cuando ella tenía 15 años y que la criaron sus abuelos. En tanto, indicó que a partir de ese momento “siempre se supo” que Alejandro Marengo era su padre y que el hombre la “iba a visitar”. “Hoy le puedo decir mi padre porque realmente tengo el ADN positivo. Rocío por ahí dice: ‘nunca supe’. Sí, ellos lo supieron siempre”, enfatizó sobre su historia familiar.

Por su parte, Patricia indicó que entendió que Alejandro le había contado de ella a Rocío y a sus otros hijos, Sol y Agustín, luego de la primera audiencia que tuvieron en 2015 en la cual le pidió que fuera reconocida como su hija y le solicitó un análisis de ADN que certificara el vínculo. “Quería mi identidad”, sostuvo la mujer.

Además, recordó que la primera vez que conoció a la actriz como su hermana menor, a ella -por Marengo- “lo único que le interesaba era saber si llevaba el apellido”. “Lo importante era que era su hermana”, recalcó Patricia sobre sus verdaderas intenciones. “Yo tengo sentimientos, no la miro a Rocío como una famosa, la veo como mi hermana”, volvió a remarcar Patricia y contó que también permanece en contacto con Juan Alejo, otro medio hermano de la actriz y quien tampoco tiene vínculo ni habría sido bien recibido por la familia.

También dejó entrever que Rocío estaba al tanto de la verdadera identidad de Patricia, pero que su padre jamás había hecho nada por reunir a todos sus hijos. “Así como en algún momento me sentí con un destrato como lo hicieron conmigo, lo hicieron con Juan Alejo. Después del fallecimiento de mi padre, se olvidaron de ir hasta el cementerio. Cuando fui a hacer la exhumación del cadáver para tomar muestras de ADN, el señor que trabajaba ahí me contó que nunca fue nadie desde que lo dejaron. Ellos no tuvieron ningún sentimiento hacia su papá”, consideró la mujer.

“Acá yo vengo a buscar mi identidad como la busqué siempre. No busco un acercamiento a Rocío porque es famosa”, repitió Patricia y concluyó la entrevista que brindó en el programa de América, cuya producción intentó comunicarse con Rocío Marengo, pero no tuvo interés en hacerse eco de la noticia.

Con informacion de Infobae.