Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Massa: «El problema no es lo que diría un economista, es el 6,0% de inflación»

Horacio Rodríguez Larreta desmintió a Sergio Massa, quien acusó a dirigentes opositores de interponerse en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires aseveró que el verdadero problema es la inflación que se dio a conocer este jueves del 6,0%. Agregó que, desde el Gobierno, buscan desviar el foco.

En la última presentación pública de Sergio Massa hubo cuestionamientos hacia un sector de Juntos por el Cambio. El tigrense anunció que los economistas opositores han tratado de obstaculizar el acuerdo entre el Ejecutivo y la entidad prestamista. En esa línea añadió la idea que, en Juntos por el Cambio, pretenden que «explote todo» antes del cambio de gestión.

Rápidamente Horacio Rodríguez Larreta respondió las afirmaciones del titular de Palacio de Hacienda. El precandidato a presidente de la oposición no permitió que su sector quede manchado por las acusaciones del expresidente de la Cámara de Diputados. «Buscan mirar para otro lado para sacarle el foco al problema. La inflación está matando a todos«, indicó el alcalde.

«No es cierto. Nadie nuestro jamás haría nada en contra de la Argentina. El problema no es lo que eventualmente diría un economista o no, sino el 6% de inflación, que es un escándalo«, manifestó en Esta Mañana, programa radial transmitido por Radio Rivadavia. Horacio Rodríguez Larreta aprovechó para insistir en estar «juntos» para «vencer al kirchnerismo».

El jefe de Gobierno porteño se metió en la polémica que rodea a Franco Rinaldi. A pesar de apoyar la candidatura de Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta no escondió su disconformidad: «Estoy totalmente en desacuerdo y repudio los dichos de Rinaldi. Repudio cualquier atisbo de discriminación. Está bien que haya renunciado. Ya no está más en la lista, no representa más a Juntos por el Cambio», enfatizó.

También tuvo la posibilidad de referirse a las elecciones que se realizarán este fin de semana en la provincia de Santa Fe. El precandidato a presidente se animó a expresar el apoyo por uno de los que tiene Juntos por el Cambio: «Valoro mucho la experiencia, la trayectoria, el trabajo que tiene hecho Maxi Pullaro en Seguridad. Lo que importan son los resultados, más que el discurso, las palabras», sentenció.

