Operativo fiscalización y visita de presidenciables: cómo se prepara Juntos por el Cambio para disputar la PASO en Santa Fe

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich ya confirmaron que arribarán a Rosario este domingo cuando se dispute la interna entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro por la Gobernación de Santa Fe. Vienen “pase lo que pase”, ratifican sus equipos. Un resultado positivo para cualquiera de los dos dirigentes del PRO los empoderará dentro de Juntos por el Cambio para agosto. Mientras tanto, los referentes santafesinos planean a contrarreloj el operativo de fiscalización para una contienda que se pronostica ajustada.

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado, Pullaro encabezó una reunión virtual con referentes territoriales para ajustar el operativo logístico que deberán desplegar desde mañana cuando se abran los centros de votación. También reunió a su equipo de campaña, encargados de la estrategia electoral que busca vencer a Losada. Según detallaron a Infobae, el ex ministro de Seguridad dedicará la tarde y la noche de este sábado para bajar la intensidad de los últimos días.

Pullaro contará con la presencia de la fórmula presidencial del ala moderada de Juntos por el Cambio. Los armadores de Rodríguez Larreta y Gerardo Morales ya adelantaron que viajarán a Rosario para apoyar a su candidato, sin importar el resultado. Ambos buscan sumar una foto de victoria —como sucedió en San Juan— para llevarse una medalla en la carrera por ganar la PASO de agosto contra Bullrich.

Los dirigentes nacionales confían en la experiencia de Pullaro en gestionar. “Pullaro ha pasado por la función pública, que no es una tarea fácil, es difícil. Tiene las agallas, la decisión y la convicción de combatir al narcotráfico”, expresó el presidente de la UCR cuando confirmó su apoyo por el referente santafesino de Evolución. Además, cuestionó a Losada por sus denuncias sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico.

Pullaro confía en el apoyo de al menos 150 intendentes radicales del interior de Santa Fe para el despliegue logístico y de fiscalización. Del otro lado, Losada se resguarda en su nivel de conocimiento y fortaleza en Rosario. La ciudad natal de Lionel Messi representa el 40% del padrón electoral. Lo mismo que todo el interior de la provincia. La capital sólo ocupa el 20%. Si bien la votación es bajo el sistema de boleta única, el territorio que hoy gobierna Pablo Javkin es determinante en la elección, no sólo por densidad poblacional, sino también por estar atravesada por la problemática narco.

El entorno de Losada teme por la fiscalización. Además de insistir con los supuestos vínculos de Pullaro con líderes de Los Monos, remarcan que el ex ministro de Seguridad cuenta con un financiamiento mayor al de la senadora radical y que eso podría generar una desventaja en caso de una elección peleada. De todos modos, confían en un triunfo de al menos tres puntos ya que aseguran que en Rosario tienen una ventaja amplia.

Este sábado, además de reforzar el operativo de fiscalización, presentaron una denuncia ante la Justicia Electoral provincial en la que denunciaron a Pullaro por romper la veda. Se debe a que el candidato de Evolución dio una entrevista radial con la periodista Romina Manguel. “Es un hecho completamente ilegal, a la luz de lo establecido por la ley 12.080 en su Art. 3″, reza la presentación a la que tuvo acceso este medio.

“Es una nota bien direccionada a ser considerada un acto proselitista, constituyendo esto una plena violación a la veda electoral que esta rigiendo por estas horas”, agregaron.

Para este domingo, Losada contará con la visita de Patricia Bullrich. Pero también se espera que estén presentes algunos de los dirigentes radicales que integran el Grupo Malbec. Durante la campaña, la senadora recibió el apoyo de Alfredo Cornejo, Maximiliano Abad y Gustavo Valdés. Aunque no se espera la llegada de Mauricio Macri, el ex presidente sigue de cerca lo que sucede en Santa Fe y, además, puso parte de su equipo a disposición de la ex periodista.

* Para www.infobae.com