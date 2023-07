Gisela Scaglia: "Hay que seguir estando con la gente"

Sonrisas por doquier. También en el rostro de Gisela Scaglia, política del PRO. Ella es la compañera elegida por Maximiliano Pullaro para conformar la dupla candidata para gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe desde diciembre de este año. Son los ganadores en la interna de Unidos para cambiar Santa Fe. Los números de ayer los dejaron en la pole position para la elección de septiembre. Fueron el dúo más votado.

Sin ser demasiado conocida para el gran público, la oriunda de Gálvez, en el centro de la bota, pronunció un discurso medido en el estrado en el hotel Ariston, donde estuvo su búnker en la noche del domingo. Luego, habló para El Litoral sobre las sensaciones de una jornada victoriosa, pero que no es definitiva. A partir de este lunes comienza una campaña nueva, la segunda, la que será decisiva para elegir a los sucesores de Omar Perotti y Alejandra Rodenas en la Casa Gris. Sobre lo que se viene, afirmó: “A seguir hablando, con cada santafesino, recorriendo cada pueblo. Llevando propuestas para ganar el 10 de septiembre que es lo que importa”.

“Hay que seguir hablando de propuestas. Hay que seguir estando con la gente. De eso se trata”, agregó. “Mañana (este lunes) nos sentaremos. Miraremos el mapa de Santa Fe. Todavía no pude abrir el teléfono para ver dónde ganamos, en qué lugares ganaron nuestros intendentes”. “No volví a Gálvez. Voté en Gálvez a la mañana. A las 6 de la tarde ya me vine para acá (Rosario). Mi ciudad me acompañó mucho. Ganamos la ciudad y estoy muy contenta”.

