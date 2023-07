El particular momento que vivió Indiana Cubero en medio de las vacaciones con su padre y Mica Viciconte

En medio del receso escolar de invierno es que Fabián Cubero y su pareja, Mica Viciconte, se encuentran transitando unos días de descanso en el norte del país, acompañados por su hijo, Luca, además de Indiana, fruto de la relación entre el exfutbolista y Nicole Neumann. Todos los involucrados aprovechan a registrar cada paso vivido, y es en dicho panorama que se dan algunas situaciones llamativas.

En las últimas horas, la influencer compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que se puede ver a Indiana posando junto con una joven, mientras otras dos se encargan de fotografiarlas. “Siendo famosa”, reza el texto que acompaña la instantánea, lo que deja a las claras que tras reconocerla la buscaron para tener un recuerdo de su paso por allí.

El pasado lunes, Viciconte también sorprendió al subir una instantánea en la que se puede ver a la menor en uno de los ambientes de la casa, con una ropa completamente informal y con un balde en sus manos. El texto que acompaña a la imagen no deja lugar a dudas de la confianza que hay entre ambas: “Indiana conociendo el lavadero”. Fue tras ello que la joven aprovechó un momento de descuido para poder tomar venganza de la exposición de la que fue víctima.

En la cuenta de Instagram de la adolescente se pudo ver horas después una fotografía de Viciconte dormida, ante lo que el texto aclaraba: “Buena peli”, a la vez que la mencionaba. Sin embargo no quedaría allí el ida y vuelta, ya que la última víctima de escrache compartiría en su propio perfil esa instantánea acompañada de un texto que rezaba: “No te vayas a dormir en alguna peli porque te la devuelvo, eh”.

Todo esto ocurre luego de unas diferencias ocurridas entre Cubero y Neumann, ya que Fabián y Mica tenían previsto comenzar sus vacaciones la noche del domingo 16, acompañados también por las hijas del deportista, Allegra y Sienna. Sin embargo, el regreso al país de la modelo y Manu Urcera se produjo en las primeras horas del 17 tras una escapada a Disney, lo que provocó que deban cambiarse los planes.

“Estoy al tanto que no voy a tener las vacaciones que tenía que tener, pero no pasa nada. Estaba pautada otra cosa, pero son cosas que pasan. Tendré menos tiempo a las nenas de vacaciones. Hablo mucho con las psicóloga para tratar de encaminar las cosas”, expresó él.

Consultado el deportista si cree que se puede llegar a un acuerdo, aclaró: “Hoy en día está complicado, pero seguiremos intentando. Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa y otra cosa... Y se vuelve difícil, pero bueno, hay que ser optimista”. Al referirse a cómo seguirán los días, respondió: “Tendré a las nenas menos tiempo del que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama ya”. Por su parte, la ex Combate indicó: “Lo que más me perjudica es que yo pienso en que Luca pueda disfrutar de sus vacaciones, solo eso”.

Por otro lado, en las últimas horas Nicole Neumann subió una Historia a su cuenta de Instagram con un texto que reza: “Querido Universo, te pido que la justicia divina se instale en mi presente, confío en la sabiduría de mi existencia y que algo nuevo e importante está llegando a mí. Mis pensamientos se manifiestan y mi corazón se encuentra en armonía”.

Y continuó: “Cerré todos los ciclos donde el aprendizaje era necesario y estoy listo para abrir puertas a todas las nuevas posibilidades que están llegando. Mis emociones sienten la vibración de mis deseos que ya están siendo materializados, apostando que será una semana alineada a la frecuencia de las mágicas y nuevas oportunidades. Que así sea”.

Con informacion de Infobae.