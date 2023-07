Los pronósticos de los analistas para el dólar blue: ¿hasta cuánto subirá?

La tensión preelectoral, la dilación en anunciar el acuerdo con el FMI, el atraso frente a la inflación y el aumento de la liquidez monetaria son algunas de las causas de la suba del dólar blue, según algunos economistas, quienes dieron sus pronósticos de hasta qué valor puede llegar.

Joel Lupieri, el analista de la consultora Epyca, afirmó: "Es muy posible que el dólar siga subiendo producto de la incertidumbre que se está generando con respecto al clima electoral. La falta de claridad de los candidatos con respecto al tipo de cambio dispara especulaciones con respecto a un potencial salto cambiario. Del mismo modo, el no acuerdo con el FMI y la agudización del agotamiento de las reservas en el BCRA, aceleran la corrida de los tipos de cambio paralelos".

"Especular hasta cuánto puede llegar el dólar blue, es virtualmente imposible, pero viendo la dinámica de las últimas semanas empieza a quedar claro que 500 es nuevo piso", sentenció.

Por su parte, Salvador Vitelli, economista y analista financiero, opinó que la fuerte intervención que hizo el BCRA sobre el Dólar MEP da cuenta de que desde el Gobierno buscarán que el precio "no se dispare mucho más" y que tratarán de que quede el el nivel actual.

"Un anuncio de acuerdo con el fondo podría relajar la presión que hay, pero sin dudas un no acuerdo generaría mayores presiones. Por ahora se mantiene estable y no vemos que lo vayan a dejar correr demasiado. Incluso hubo intervención en el blue para marcar los valores de cierre", señaló.

Elena Alonso, economista de Grupo Broda, consideró "la tendencia va a seguir hasta las elecciones seguramente". "Es un momento para estar dolarizado", dijo y pronosticó que el aumento del valor del blue le ganará a la inflación.

Andrés Reschini, de la consultora F2, dijo "Saber precisamente hasta donde llegar es muy difícil. Se nota firmeza en la demanda por dolarización ante la cercanía a las PASO. Sigue la emisión para financiar al Tesoro lo que inyecta más combustible".

Y agregó: "Siguiendo el crecimiento del stock de pesos el CCL debería estar cercano a los 580 y vale 530. Por otra parte siempre fue un valor cercano al del blue y puede orientarnos un poco aunque ante un escenario de stress puede adquirir un valor mayor e impredecible".

El analista Salvador Di Stéfano pronosticó que el valor del blue se aproximará a los 580 o 600 ya más cerca de las elecciones por la expectativa. Pero advirtió que es un error acudir al Mercado Negro de Divisas cuando se puede optar por el dólar MEP.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, opinó que el dólar blue "no es que está muy loco o descolgado respecto de la suba de los precios en el primer semestre".

En declaraciones a NA, agregó que "tampoco es que estaba dormido y ahora está despertando, sino que claramente lo cada es que se motoriza con el resto de los precios, por ahora no es nada dramático, lo que no quiere decir que si hay un shock o algo imprevisto no pueda dar un salto abrupto", agregó.

Caamaño señaló que "no está más alto porque el Banco Central sigue interviniendo en el dólar MEP y no lo deja despegar", al considerar que los tipos de cambio financieros impactan más en la inflación que el dólar blue.

Por su parte, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, considero que "si uno compara el dólar con la inflación indudablemente quedó retrasado y en algún momento tiene que recuperarse".

El economista opinó que "también la incertidumbre como la falta de noticias sobre la resolución del acuerdo con el FMI, con el que nunca se llega a la firma tanta veces anunciada".

Beker señaló que "cuando hay más liquidez, como el cobro del aguinaldo o la que inyecta el Banco Central, la gente quiere proteger sus activos con el dólar, además de que estamos en periodo pre electorales, en lo que también se da este fenómeno".

En declaraciones a NA consideró que el Banco Central "no tiene muchas armas para frenar el dólar libre, si vemos que tuvo que recurrir a China para pagarle al FMI, lo que agrega más incertidumbre".

"Hoy las reservas son tan escasas y no se supone que las dedique para influir en el mercado paralelo, aunque en algunos momentos lo hizo", agregó Beker.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler, afirmó que "se está viendo al mercado dolarizándose antes de las elecciones".

"Se había frenado un poco con lo del posible acuerdo con el FMI, pero ahora salen versiones que dicen que es un acuerdo transitorio y parece que no tendrán los fondos que habían dicho", comentó Buteler.

Agregó que el Banco Central "no deja de perder reservas y sigue emitiendo pesos para asistir al Tesoro, lo que significa más pesos en la calle que presionará al mercado cambiario.

"La cotización del blue a casi $ 530 no me parece que sea un dólar barato, pero la incertidumbre en el mercado es grande y eso hace que crezca aún más la presión sobre la demanda de los dólares paralelos y rápidamente se vea reflejado en las cotizaciones", agregó sus declaraciones el analista.

Con información de www.ambito.com