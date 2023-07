Pullaro pedirá conducir las fuerzas federales en Santa Fe si es gobernador

En la presentación de Horacio Rodríguez Larreta también estuvo presente Maximiliano Pullaro, ya candidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe. El ex ministro de Seguridad aseguró que pedirá conducir a las fuerzas policiales provinciales, pero también a los efectivos federales dentro del territorio santafesino. “Alguien tiene que hacerse cargo de ello. No pueden estar de manera descoordinada como lo estuvieron durante todo este tiempo aquí en la provincia de Santa Fe”, dijo Pullaro. “Claudio Brilloni (ministro de Seguridad actual) es un buen cuadro de seguridad, pero si no tiene el poder para conducir todas las fuerzas que tiene los resultados son los que estamos viendo”, consignó. “Quiero conducir, como gobernador de la Provincia si me toca ser, los 6.000 hombres y mujeres que envíe el gobierno nacional. Eso nos va a permitir estructurar una política preventiva, investigativa, de articulación con la justicia. Reducir la violencia y el delito”.

Solicitó también tener las normas para poder derribar los búnkeres y los puntos de venta de droga de forma inmediata. El diputado provincial también hizo referencia a la ley de derribo. “Aquí hay aviones que vienen desde Paraguay. Hacen con un tanque de sobrecarga 1.400 o 1.800 kilómetros sin tener que bajar. Llegan a territorio santafesino, de Santiago (del Estero), del norte de la provincia de Buenos Aires, tiran la droga sin pisar el suelo nacional y vuelven a Paraguay teniendo la impunidad de hacer lo que quieren”, afirmó Pullaro. “No podemos permitir que a la Argentina la llenen de droga y que el Estado nacional no reaccione”, expresó.

“Para que Rosario pueda tener mayores niveles de seguridad necesitamos una política pública de seguridad en el orden nacional”, aseveró Maximiliano Pullaro. “Es importante porque si se lleva adelante, va a repercutir en la baja del delito en la ciudad”.

Pullaro también habló sobre la actualidad de la cartera que ocupó entre 2015 y 2019: “La culpa es de Perotti que no le ha permitido armar equipos al comandante general Claudio Brilloni. Claudio Brilloni está solo al frente del ministerio de Seguridad y ése ese el problema”. Sobre el presente violento en Rosario y en el resto de la bota, aseveró: “Nosotros necesitamos medidas concretas. No diagnósticos de sociólogos en este momento”.

Pullaro dijo: “Con ejemplaridad. Yendo al hueso con los tipos que cometen delitos. Y acompañando a los hombres y mujeres del servicio penitenciario que trabajan bien. Como lo hicimos en la Policía de la Provincia de Santa Fe. Persona que es imputada por un delito, automáticamente apartada del servicio penitenciario y que le caiga todo el peso de la ley”.

