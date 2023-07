La respuesta del Polaco cuando Diego Maradona lo llamó para preguntarle si salía con Gianinna

Ezequiel El Polaco Cwirkaluk se convirtió en uno de los cantantes más reconocidos de la movida tropical y además su personalidad carismática lo volvió uno de los artistas más queridos por el público. Después de un año laboral muy intenso, el Polaco concedió una entrevista a Noche al dente, el ciclo de América, en donde disfrutó cantando sus temas favoritos y contó anécdotas divertidas con Diego Maradona y el papá de Lionel Messi.

“Estoy viviendo un año laboral tremendo”, comenzó contando el artista a Fer Dente, mientras llegó su banda al estudio para acompañarlo en las canciones. Enseguida el cantante presentó a su hermano, integrante del grupo musical, y sorprendió por su parecido físico con El Polaco. El primer tema que eligió para cantar fue La mano de Dios. “Porque me gusta homenajear a este gran artista que ya no está (Rodrigo Bueno) pero nos acompaña con la música y a Diego Armando Maradona que todos los fines de semana lo recordamos”.



“En la víspera del día del amigo, hoy nos ponemos al dente”, arengó el músico desde el escenario improvisado en el estudio, mientras entonaban las estrofas más recordadas de la canción que interpretaba Rodrigo Bueno para el Diez.

En un mano a mano de preguntas y respuestas con el conductor, El Polaco contó cuál fue el gesto más romántico que tuvo por amor. “Viajé desde Jujuy a Tucumán, pero para mí es un montón, eso fue cuando tenía 17 años, fui a ver a mi novia de ese momento, no tenía un mango y ya me había costado comprar el pasaje y eso fue lo más grande que hice por amor”, recordó.

Cuando llegó el turno de hablar de su trabajo más insólito, el cantante destacó la época en la que vendía choris en la puerta del estadio de Racing y de Independiente. “Yo vivía en Avellaneda cuando era adolescente, y cuando jugaba Racing o Independiente ayudaba a vender choris a la pomarola a un amigo y me ganaba unos mangos”.

Más adelante, Dente le preguntó sobre su clave para mantener una buena relación con sus exparejas. “¿Se puede decir paso? contestó en tono de broma, pero luego respondió. “Es como un minuto a minuto, a veces te llevás bien con una y te llevás mal con otra, son las 3 excelentes madres y personas. Tengo 3 hijas con 3 madres distintas. Soy más conciliador que bardero, pero porque soy de Géminis”.

Uno de los temas que eligió el cantante entre sus favoritos fue Mucho corazón, de Luis Miguel. “Es el tema que me gusta cantar y me encanta cómo me sale. Cuando estamos afuera con mi mujer siempre lo canto en un karaoke”, contó.

Acto seguido, Dente le pidió que cante algunas estrofas, y así lo hizo ante la mirada de todos los presentes. “Yo soy músico desde que tengo 7 u 8 años, que tocaba la batería en la Iglesia. En la adolescencia no sabía para dónde disparar y la música me encontró a mí. Hubo un antes y un después, tuve una infancia jodida, mi papá tenía problemas de adicciones. Soy el mayor de tres hermanos, es el día de hoy que con mis hermanos tenemos una relación inseparable, no nos peleamos nunca. Soy un agradecido a Dios por todo lo que vivo día a día, tengo mis hijas sanas, canto mis canciones, soy feliz desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, destacó el músico emocionado.

Más adelante, El Polaco contó una anécdota que vivió con Diego Maradona, antes de conocerlo. “Soy fanático del Diego, pero no lo conocía personalmente. Yo era muy amigo de Gianinna y él pensaba que yo tenía algo más con su hija. Una vez me llamó desde Emiratos Árabes y me dijo: ‘no te hagas el pelotudo, a mí no me mientas’. Obvio que le dije que no pasaba nada con Gianinna y después lo conocí y lo pude abrazar, para mí siempre va a ser mi ídolo”.

“Con el papá de Messi me pasó algo insólito. Estaba en Brasil y sin darme cuenta estaba con toda la familia de Messi al lado, Cuando pasó Don Jorge a mi lado me animé y le dije: ‘Maestro, ¿le puedo decir una cosa con todo respeto? ¡qué polvo te echaste”, contó entre risas.

Con informacion de Infobae.