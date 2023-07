La mamá de L-Gante contó el gesto que tuvo Wanda Nara cuando se enteró de la detención del músico

Ni Wanda Nara ni Elián Valenzuela están pasando un buen momento. Tanto la mediática como el músico de cumbia 420 se encuentran atravesando distintos momentos de incertidumbre. En el caso de Wanda está a la espera de un diagnóstico de salud, y si bien circularon numerosos rumores acerca de su estado, lo cierto es que la esposa de Mauro Icardi se encuentra en su casa junto a sus hijos y el futbolista, rodeada del cariño de sus seres queridos. Aun no hay partes oficiales acerca de su estado real de salud.

En cuanto a L-Gante, hace ya casi dos meses que se encuentra detenido en la DDI de Quilmes, acusado por privación ilegítima de la libertad y amenazas a dos empleados municipales. Lo que se sabe hasta el momento es que el domingo pasado, “el juez de garantías Gabriel Castro firmó la prisión preventiva para Elián. Pero aunque después el fiscal Raúl Villalba amplió su imputación a encubrimiento agravado porque se le encontró un celular robado, más tarde la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la decisión de otorgarle una excarcelación extraordinaria. Así le habían confirmado en ese momento a Infobae algunas fuentes que tuvieron acceso directo a la causa.

Así las cosas, durante la mañana de este jueves la mamá de L-Gante, Claudia Valenzuela, concedió una entrevista a Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. Durante la charla con la conductora y los panelistas del programa, la mamá de Elián confesó que Wanda Nara se había comunicado con ella apenas se había enterado de la detención de su hijo.

“En un primer momento me mandó un mensajito en donde me decía: ‘fuerza Claudia’ y otras cosas así, dándome aliento en todo este momento, con muy buena onda”, contó. Luego, comentó que ella todavía no le había dicho nada de la situación de salud que está atravesando Wanda. “La última vez que estuve con él fue el martes pasado y no quise decirle nada”, destacó.

“Yo tampoco le mencioné el tema a mi hijo y tampoco le mandé mensaje a Wanda. Ella está en un momento en que yo no sé si está en las redes, y la verdad es que me parece una cuestión de respeto no hablarle”, aclaró la mamá del músico.

Los panelistas le preguntaron si pensaba comentarle a Elián sobre la situación de salud de Wanda, y la mujer fue contundente. “A lo mejor ya se enteró porque es un tema que está saliendo en todos lados, y si no ya se va a enterar”.

Más adelante se refirió a la actitud de Wanda con su hijo. “Ella está en una posición en la que no puede acercarse pero pasa también por una cuestión de respeto. Te imaginás que tiene sus hijos, su familia, entonces me parece como que hay que respetar eso”.

En ese momento, Pampito aclaró que el hecho de que la mediática le haya mandado un mensaje a ella, habla muy bien de Wanda. “Aparte ella dijo que cuando hay una amistad, cuando uno tiene realmente a alguien como amigo no se necesita hacer notorio todo, pese a que Wanda siempre hace notorias sus cosas, pero a lo mejor en ese momento no era para andar contando que me mandó un mensaje o que le mandó saludos a L-Gante”.

Cabe recordar que tanto Wanda como Elián el año pasado se hicieron muy amigos, cuando la mediática estuvo una temporada en el país cumpliendo con compromisos laborales. Por ese entonces, la empresaria estuvo en Buenos Aires, sola sin sus hijos y mientras circulaban rumores de crisis con Mauro Icardi, quien se encontraba en Estambul jugando para el equipo de fútbol Galatasaray. Por esa época, trascendieron especulaciones de un romance entre ellos, sobre todo cuando el músico le pidió que lo acompañara en su videoclip y ella fue la protagonista. Sin embargo, no se confirmó más que una amistad muy cercana entre ellos, y luego la hermana de Zaira volvió a Turquía para reencontrarse con su marido y sus hijos.

Con informacion de Infobae.