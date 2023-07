“Pituquitos de Recoleta”: a Rodríguez Larreta le preguntaron por las críticas del gobernador electo de Córdoba

Horacio Rodríguez Larreta fue consultado este mediodía por las críticas del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien anoche había cuestionado al jefe de Gobierno de la Ciudad y a otros dirigentes de Juntos por el Cambio que habían viajado a la provincia para un festejo que no se concretó: el candidato del espacio en la pelea por la Intendencia de la capital provincial, Rodrigo de Loredo, perdió las elecciones frente al oficialista Daniel Passerini.

Llaryora, integrante del frente peronista “Hacemos Unidos por Córdoba”, cuyo principal referente es Juan Schiaretti, aseguró: “Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta”.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal donde nos agreden, en donde nos mienten. Por eso yo no me callo, no lo tengo miedo a nada, solo le tengo miedo a quedar mal y no defender a los cordobeses”, agregó el actual intendente de la capital cordobesa.

Este mediodía, Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, expuso sus propuestas en La Rural. Cuando se retiraba del icónico predio ferial, el postulante fue consultado específicamente por “los pituquitos de Recoleta”, la frase de Llaryora.

“Yo no creo en la política de las agresiones, jamás me van a ver a mí del lado de la violencia y de las agresiones personales, nunca, creo en la Argentina de los hechos y de los resultados, como mostramos aquí en CABA; para sacar este país adelante, tenemos que estar juntos, eso es lo que propongo, una Argentina de unidad”, contestó.

Al analizar los resultados en la elección municipal cordobesa, Rodríguez Larreta aseguró: “Rodrigo de Loredo hizo una muy buena elección, tiene un futuro enorme, y tuvo la grandeza de reconocer rápidamente el resultado; obviamente que nosotros teníamos la expectativa de ganar”.

Rodríguez Larreta había coqueteado con la posibilidad de formar una alianza con el peronismo cordobés antes de que se confirmaran las listas para la PASO, pero su idea fue rechazada por su rival en la interna, Patricia Bullrich. Ayer los dos dirigentes se mostraron junto a De Loredo en Córdoba.

“¿Está vigente la posibilidad de un acuerdo con Schiaretti?”, le preguntaron hoy a Larreta. “Él es candidato a Presidente igual que yo”, contestó el jefe de Gobierno. Y completó: “Yo apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio en todo el país y cuando hay una interna, apoyo a los del PRO, trabajo por la Unidad de Juntos por el Cambio”.

Durante su exposición ante referentes agropecuarios, Rodríguez Larreta criticó las medidas económicas anunciadas recientemente luego del acuerdo con el FMI y prometió trabajar para unificar el tipo de cambio y levantar el cepo lo antes posible.

