Kami Franco anunció su separación de El Moneda y expuso chats de una pelea: “Hasta acá llegué, me enfermás”

Kami Franco y el Moneda son una las parejas más queridas de Instagram y Tiktok. Sin embargo, en las últimas horas un llamativo posteo de la influencer cordobesa encendió las alarmas: ¿el romance llegó a su fin?

“Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo… Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”, escribió Kami arrobando al Walter Ariel Supertino -el verdadero nombre de ‘el Moneda’-.

Después de algunos minutos, la influencer decidió borrar la historia de Instagram. Lejos de cualquier polémica, subió una foto de su hija y compartió un video en el que se la ve jugando con ella. "Chiquita de mamá", comentó. Además, les consultó a sus casi 900 mil seguidores si querían que les compartiera alguna receta.

Lo ocurrido no pasó inadvertido entre los fanáticos de la pareja, que ya habían viralizado las capturas y no ocultaron su sorpresa. Es que horas antes, los cordobeses se habían mostrado merendando juntos en un bar y él había musicalizado la imagen con un tema romántico.

Fuente: TN