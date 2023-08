La idea de una moneda BRICS no se anunciaría en el corto plazo

Días atrás, desde el Kremlin trascendió que el club de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) iba a anunciar en la próxima cumbre de agosto en Johannesburgo la creación de una moneda comercial respaldada por oro. Lo cual, obviamente, despertó un cúmulo de expectativas sobre todo entre los operadores e inversores del mercado mundial de metales.



Sin embargo, después, el embajador de Sudáfrica ante los BRICS, Anil Sooklal, señaló que ese anuncio no se estaba planeando. Pero más allá de la discusión académica sobre una vuelta a una especie de patrón oro dentro del bloque BRICS, en el debate se coló la geopolítica y fue el gobierno indio quien jugó más fuerte, alineado con Washington que no quería escuchar hablar en el concierto mundial del fin del dólar como moneda global. Es más, fue Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de EE.UU., quien ni lerda ni perezosa salió, defensivamente, a considerar que esta supuesta movida de los BRICS no tendría impacto en el reinado mundial del dólar.

Pero el aparente cambio en el sentimiento de India frente a una moneda del bloque es un obstáculo mayor. Porque el embajador de Sudáfrica solo dijo que no está en la agenda, en cambio, los indios dijeron no estar a favor de una moneda BRICS en absoluto, por lo que aún necesitan ser persuadidos incluso para subirse a ese barco. La postura de India se entiende en el marco de la puja por la hegemonía global entre EEUU y China y el conflicto en el sur de Asia donde Pakistán entra a terciar, y donde ambas naciones asiáticas son potencias nucleares.

Moneda BRICS: cautela entre los paóses socios

Durante una conferencia de prensa, Sooklal, anfitrión de la próxima cumbre BRICS, señaló que “nunca se ha hablado de una moneda BRICS, no está en la agenda” y agregó que “lo que hemos dicho, y seguimos profundizando, es el comercio en monedas locales y la liquidación en monedas locales”. Pero también dijo que los países miembros del bloque continuarán alejándose del dólar y que las sanciones occidentales contra Rusia impuestas después de la invasión de Ucrania están acelerando la transición. “Los BRICS iniciaron un proceso que se aceleró como resultado del conflicto, como resultado de las sanciones unilaterales”, dijo Sooklal. “Los días de un mundo centrado en el dólar han terminado, eso es una realidad. Hoy tenemos un sistema de comercio global multipolar”, sostuvo.

Los expertos del mercado mundial de metales consideran que es probable que no se anuncie una nueva moneda BRICS en el corto plazo, pero los eventos geopolíticos recientes hacen que una alternativa al dólar respaldada por oro sea más atractiva para el bloque. Creen que lo que le da tanto poder a esta idea, y por qué atrae a tanta gente, es que en realidad tiene sentido. Se trata de una idea que claramente los BRICS están considerando, incluso si no está en la agenda de esta reunión. Para ellos, no sorprende que Rusia esté presionando con fuerza por una alternativa BRICS al dominio del dólar en medio de la guerra. Al fin y al cabo, los intentos de Rusia de crear la impresión de que la nueva moneda era inminente también cumplieron sus propósitos en términos de afectar a sus enemigos.

Un tema no menor es la posible ampliación del número de miembros del club. En tal sentido, la decisión del gobierno de EEUU de excluir a Rusia del sistema bancario SWIFT y evitar que Moscú use el dólar para comerciar ha creado nuevos incentivos para que los países se unan a los BRICS. Al menos 40 países, entre ellos Argentina, han solicitado formalmente unirse, y la expansión del bloque se discutirá en la próxima cumbre. Si países como Turquía y Arabia Saudita se unen al bloque tendrían un gran impacto en el comercio mundial y a la influencia del dólar como moneda de referencia.

* Para www.ambito.com