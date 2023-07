Qué dijo Pampita sobre la pelea de Roberto García Moritán con Alejandro Bodart en un debate por televisión

Roberto García Moritán, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos y Alejandro Bodart, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, protagonizaron el miércoles por la noche un fuerte cruce en los pasillos de la señal de noticias TN luego de una tensa entrevista televisiva en el programa político A dos voces que terminó a los gritos e insultos.

Un día después de lo sucedido, las cámaras de LAM fueron en busca de la palabra de Carolina Pampita Ardohain, la mujer de Moritán. “No lo vi”, respondió la modelo y conductora cuando el cronista le preguntó si se había preocupado por su pareja cuando lo vio discutiendo con Bodart. “Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros”, aseguró.

El cronista le comentó a Pampita que Bodart le había dicho a Moritan que “vaya a discutir con su mujer” (por Carolina Ardohain). “Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo”, respondió la jurado del Bailando 2023. “Si lo quieren ofender con eso la verdad es que para él es un orgulloso, estamos re enamorados”, agregó.

“¿Te asustaste? ¿Le dijiste ‘Rober, no te agarrés a las piñas que sale en todos lados’?”, preguntó el movilero. “¿Rober?” Jamás, un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera”, completó la conductora evitando entrar en un terreno en el que prefiere no participar y polemizar.

El cruce en el backstage fue una extensión de lo que ocurrió durante el debate que medió el periodista Edgardo Alfano, ya que ambos habían sido citados para discutir la problemática de los piquetes. No obstante, los dirigentes traspasaron el límite entre la política y la vida personal luego de que Bodart señalara: “Vos discutís con la panza llena”, en referencia a la propuesta de García Moritán.

“Alejandro apela al ataque personal porque le incomoda que los que venimos del sector privado resolvemos nuestros problemas sin ayuda del Estado”, contestó el miembro de Juntos por el Cambio al indicar que su opositor buscaba “un estilo de debate en donde nos descalifiquemos personalmente” y asegurara: “Para mí es más fácil meterme con vos. Si queres te hago una radiografía de lo que fue tu vida parasitaria en relación a tu vínculo con el Estado”.

García Moritán remarcó lo dañino de las protestas sociales que copan el centro de la Ciudad de Buenos Aires al manifestar que “la avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad es la 9 de Julio, lo que no terminan de entender es que lo que hacen las manifestaciones es que más castigan al sur de la ciudad, a los que más lo necesitan”.

“Nadie niega que hay muchos temas a resolver, pero no es la forma”, señaló el legislador porteño al argumentar que “todos los rankings de preocupación porteños están focalizados en ese tipo de manifestación extorsiva, violenta, que nos incomoda, que nos hace la vida muy compleja sobre todo a los comerciantes que rodean las protestas”.

Con informacion de Infobae.