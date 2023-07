Pullaro le pidió a Perotti "cautela para administrar fondos provinciales hasta que termine su mandato"

Maximiliano Pullaro, se hizo presente en la ciudad en ocasión de un encuentro con un foro de intendentes y presidentes de comunas radicales. Estuvo acompañado por la candidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia.

En la reunión que tuvo lugar en la sede del comité provincial de la UCR, sobre calle Rivadavia 2647, Pullaro hizo referencia a un abanico de temas de la coyuntura actual de cara a las elecciones generales de septiembre, transmitiendo confianza de cara a los comicios. Habló sobre un mantenimiento gradual de los programas Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito y Caminos de la Ruralidad, a la vez que criticó fuertemente la administración de fondos provinciales en la gestión Perotti.

"Escuchamos mucho, lamentablemente el eje fue la discriminación que sufrieron nuestros intendentes y presidentes comunales durante tres años y medio porque por el solo hecho de pensar distinto, programas que a otras comunas llegaban rápidamente a nuestras comunas no han llegado", comenzó.

Con un fuerte tono crítico postuló: "No queremos que nos entreguen una provincia con una masa salarial, con los móviles de la policía todos rotos, con una policía sin equipamiento. con los edificios policiales rotos, con los Samcos con la aparatología y el equipamiento que no ha tenido el mantenimiento necesario, con lo cual en muchos casos que no esté funcionando, desfinanciados y con un sistema educativo también desfinanciado".

Billetera Santa Fe sigue

Consultado por sus propuestas para resolver estas cuestiones, Pullaro ahondó en "ejecutar los presupuestos que han sido sub ejecutados durante tres años y posiblemente durante cuatro años. La verdad que es criminal, miren hoy me ha llegado un informe lo que es el fondo que tiene la Policía para equipamiento que tiene que ver con las horas extraordinarias, con las horas adicionales que se cobran de forma ley".

Ante la consulta por si se mantendrán en el tiempo las políticas públicas del gobierno actual en relación a Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito, Pullaro respondió: "Nosotros entendemos que Billetera Santa Fe en un momento de recesión económica de la provincia fue una herramienta correcta que tuvo un impacto positivo en la sociedad, la vamos a sostener pero vamos también a escalonarla".

Por esto detalló: "Para nosotros no es lo mismo una persona que gana una jubilación mínima y tiene billetera Santa Fe y una persona que gana cuatro millones de pesos por mes que puede acceder a billetera Santa Fe, con lo cual va a ser escalonada pero se va a sostener fundamentalmente para la clase media y las clases medias y medias bajas".

A demás anticipó que se sostendrá el Boleto Educativo Gratuito: "Entendemos y estamos convencidos que fue una política pública acertada del gobierno de Perotti, pero con una diferencia: le vamos a pagar a las empresas de transporte porque en este momento no se les está pagando el corte de boletos, se les paga un 30% en algunos casos, con lo cual lo que se hace con el transporte gratuito y que luego lo pague el sector privado es populismo.

Sobre esto agregó: "La frecuencia en el interior del transporte interurbano es pésima, con lo cual es populismo en estado puro. Hay que corregirlo y lo vamos a corregir, pero lo vamos a sostener.

El tercer programa que destacó Pullaro fue Caminos de la Ruralidad: "Entendemos que fue un programa acertado por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, que lo que pretendía con financiamiento de caja provincial, de vialidad, era el acceso a escuelas rurales y a tambos fundamentalmente para que se pueda sacar la producción y para que los chicos puedan estudiar".

