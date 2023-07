Una por una, cuáles son las nuevas claves del acuerdo con el FMI y qué impacto tendrán en la economía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo públicos este viernes los resultados de meses de duras negociaciones con el Gobierno argentino para completar la quinta y sexta revisiones del acuerdo de facilidades extendidas con el que asiste al país. Con dos desembolsos del organismo atrasados, empezarían a llegar en agosto, y todas las principales metas incumplidas las partes pactaron unos poco puntos sobre los objetivos y planes para los próximos meses, signados por las elecciones.

Infobae consultó a especialistas para interpretar el sentido de los puntos acordados, el efecto que pueden llegar a tener y la lectura política que hacen de ellos.

Dólar y tasas

Textual, el Fondo dijo haber acordado lo siguiente en materia cambiaria:

- El fortalecimiento y la armonización del régimen cambiario siguen siendo fundamentales para mejorar de manera duradera la cobertura de reservas y la estabilidad externa, y se han tomado medidas para alentar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo. La tasa de crawl continuará utilizándose para preservar la competitividad y respaldar los objetivos de acumulación de reservas.

- Para sostener la demanda de pesos y hacer frente a la alta inflación, las autoridades continuarán asegurando que las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales. Además, la política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones en los mercados paralelos y de futuros de divisas centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas.

La referencia a las recientes medidas destinadas a encarecer las importaciones y premiar exportaciones, se suma a la recomendación de acompañar con subas constantes del dólar oficial a la inflación de manera tal de no dejar que el dólar oficial se abarate demasiado. También, señala la continuidad de la política de tasas de interés altas y, un punto clave, da vía libre al Gobierno para intervenir en el mercado de los dólares financieros para intentar evitar mayores disparadas del dólar.

“Lo que está diciendo el Fondo –más allá de avalar con reticencias las últimas medidas cambiarias e impositivas como el dólar agro, los impuestos a importaciones y demás– es que no tienen que seguir atrasando el tipo de cambio oficial, que es una típica tentación de los gobiernos en general, del kirchnerismo en particular, y más que nada en tiempos de elecciones”, señaló el economista Camilo Tiscornia, de C&T.

“A través de la validación de las intervenciones en los dólares financieros y futuros podría apuntarse a un deslizamiento lo más ordenado posible a fin de evitar saltos abruptos, en busca de evitar acelerar aún más la nominalidad de la economía tras las últimas medidas recientes”, sumó el analista Gustavo Ber.

Déficit

En lo que respecta la pata fiscal, el comunicado resaltó los siguientes puntos:

- La meta de déficit fiscal primario para 2023 se mantiene sin cambios en 1,9 por ciento del PIB. El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios.

- Por el lado de los ingresos, los nuevos impuestos sobre el acceso a divisas para bienes y servicios importados, y las nuevas medidas para movilizar la liquidación de exportaciones ayudarán a compensar los menores derechos de exportación resultantes de la sequía.

- Por el lado del gasto, siguen siendo necesarios esfuerzos para (i) contener el crecimiento de la masa salarial, (ii) actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema; y (iii) fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales.

“El Fondo nunca dice cómo tenés que hacer las cosas, dice el objetivo. Está diciendo ‘seguí como venís y haceme los ajustes necesarios para cumplir con las metas’. En ese sentido, no flexibilizó las metas fiscal y monetaria. Eso es un dato. Pide seguir recortando y no emitir más, justo cuando se viene la parte del año con más necesidades de emisión”, dijo Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.

“Para mi el dato, entonces, es político, porque no cambió metas que claramente no se van a cumplir y a la fecha para ese desembolso todavía no está. Las vamos a conocer después de las PASO. En el Fondo van a tomar todas esas decisiones después de las PASO. Pateó todo para después, entiendo que quieren saber si Massa tiene chances políticas o no, porque ahora les teresa hablar con los que siguen más allá de diciembre”, agregó.

Deuda en pesos

“Estrategia de financiación. La senda fiscal acordada no supone una dependencia adicional del financiamiento monetario directo del déficit fiscal. Los recientes y exitosos canjes voluntarios de deuda han reducido significativamente los riesgos de refinanciación y se espera que apoyen la movilización de financiamiento interno neto adicional durante el resto del año. Las intervenciones en los mercados secundarios de bonos se centrarán en garantizar el funcionamiento normal del mercado, protegiendo al mismo tiempo el balance del banco central”, dice el comunicado.

Este apartado se refiere a las necesidades de financiamiento que el Tesoro obtiene del mercado y que, desde el año pasado, complementa en buena medida con emisión monetaria del Banco Central. La autoridad monetaria interviene en el mercado de bonos en pesos para sostener sus precios, para ello emite dinero con el que compra los títulos de los privados que abandonan ese mercado. Así, reemplaza financiamiento privado por emisión monetaria. Según especialistas, el FMI avala esto aunque no con gusto.

“El comunicado resalta objetivos que, más allá de lo declarativo, no tienen ningún compromiso asociado. Aunque si muestra incomodidad, porque aclara que la intervención del Banco Central en el mercado de bonos tiene que ser eventual y no constante”, dijo Tiscornia.

Reservas

“El paquete de políticas acordado busca aumentar las reservas durante el resto de este año, en consonancia con un objetivo de acumulación de reservas internacionales netas acumulativas de alrededor de USD 1.000 millones para fines de 2023 (en comparación con un objetivo de USD 8.000 millones en el momento de la cuarta revisión). También se espera que esta acumulación sea respaldada por mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año”.

Para Caamaño, la nueva meta de reservas es una de las pocas concesiones que hizo el Fondo. Pero aún así, es de muy difícil concreción. “Es la única meta que relaja, pero aún así sigue muy difícil que se alcance”, dijo.

Ber, por su parte, cree que el acuerdo estaba en línea con lo esperado, de ahí que no tenga mayor efecto en el mercado. “Creo que el acuerdo con el FMI podría ayudar a evitar mayores deterioros durante esta etapa de desequilibrios económicos que se transita en medio de una etapa de transición política. A pesar de ello, la reacción inicial de los inversores está resultando prudente, al extenderse la firmeza de los dólares, y tanto ADRs como bonos en dólares experimentar mejoras de la mano del envión en el apetito por riesgo global de fondo que empuja a los emergentes”, dijo.

