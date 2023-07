Sofía Jujuy Jiménez respondió si va a perdonar la infidelidad de su novio y si tendría una pareja abierta

A fines de junio, Sofía Jujuy Jiménez compartió su tristeza al enterarse de que Bautista Bello la había engañado. “Tristeza y desilusión total”, expuso en un doloroso descargo en el que dejó en claro que la ruptura era definitiva. Un mes después, sigue pensando exactamente lo mismo: no se vuelve atrás de una traición.

En un ida y vuelta que mantuvo con sus seguidores de Instagram, la modelo se refirió a su situación sentimental. “¿Se perdona una infidelidad?”, indagó una de sus fans. Y, sin dejar lugar a dudas, la influencer respondió: “No. Los códigos de cada pareja, son propios de cada pareja. Yo nunca tuve una pareja abierta, no me interesa. Y si yo cuido, respeto y soy fiel, pretendo lo mismo del otro lado”.

Además, también contestó cómo hace para que “no la afectan las malas vibras”. “Lamentablemente eso existe y es parte de la vida, es empezar por la aceptación, como todo, no hay frío sin calor, no hay amor sin odio, no hay alegría sin tristeza y así podría seguir... pero para mí es importante fortalecerse uno internamente tanto pero tanto, que va a llegar un día que todo eso no te va a importar ni afectar porque vas a estar segura de quién sos”, sostuvo.

Y completó: “Es simple hay gente que elige vivir desde el amor y hay otros que carecen de mucho amor. Pero eso se nutre desde adentro hacia afuera. Nada ni nadie de afuera (lo externo) va a resolverte eso. Sos vos y tu interior”.

Fuente: TN