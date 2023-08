Georgina Barbarossa reveló que se puso un chip íntimo y explicó los motivos

Georgina Barbarossa reveló que se colocó un chip íntimo en el cuerpo con el objetivo de obtener múltiples beneficios. La conductora de A la Barbarossa (Telefe) siguió la tendencia que realizan muchos otras celebridades reconocidas, como Carmen Barbieri, Cathy Fulop, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro y Sergio Goycochea, entre otros.

“Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo. Es una cosa que no puedo... Me lo puse ayer y no saben la cantidad de gente que me he bajado”, aseguró, entre risas, la popular actriz a sus compañeros de equipo del ciclo que se emite por las pantalla de Telefe.



“Apenas llegué a casa le di al portero”, dijo en tono de broma. “Es para rejuvenecer, para revitalizar y no es solamente para el deseo sexual. Es una revitalización biológica. Me dolieron más las inyecciones que el chip. Hoy no se nota, pero es para el cerebro, para la piel y para todo”, explicó sobre los beneficios que tiene este tipo de dispositivo. La panelista Analía Franchín confesó que también se lo había colocado. “Me recontra funciona. Tengo la piel divina”, aseguró Barbarossa muy contenta.

Cabe recordar que la conductora está pasando por un excelente momento laboral y personal. En mayo pasado, había anunciado una hermosa noticia relacionada con su familia. “Chicos, no me aguanto más, les voy a contar que ¡voy a ser abuela!”, dijo Georgina y todos sus compañeros la felicitaron por la llegada del bebé que su hijo Juan y su pareja, Lucy, tendrán en los próximos meses.

“¿Saben que yo soy una bruja? Porque volví y me habían traído un regalo que era para mi sobrino nieto. Entonces, lo puse en la silla y dije: ‘Se lo voy a dar a Ignacio’. Pero después dije: ‘No, no se lo voy a dar a Ignacio, lo voy a guardar para mi nieto’”, comenzó a relatar acerca de cómo sintió que se venía un nuevo integrante a su familia.

Acto seguido, Georgina decidió llamar a su nuera para preguntarle si estaba embarazada. “Lucy, ¿vos no tenés nada para decirme?”, le planteó en el enlace, pero la chica al principio le negó la noticia. Finalmente y ante la insistencia en vivo terminó confesándolo. “¿Quién te contó?”, le preguntó y Barbarossa le aseguró que nadie le había contado sobre su embarazo. “Nadie me contó, me bajó la información. Fue algo que me vino en el cuerpo”, explicó emocionada para responder.

El hijo de la actriz y su pareja no habían revelado la noticia ya que era demasiado prematuro y sintieron que era muy pronto para poder compartirla. Pero, Barbarossa no se aguantó las ganas de contar esta feliz noticia e incluso reveló el género y el nombre del bebé que está por llegar: se llamará Julia y nacerá entre septiembre y octubre de este año.

Si bien este será el primer nieto “sanguíneo”, Georgina ya cuenta con nietos políticos, hijos de la hija de Miguel Vasco Lecuna, de quien la conductora enviudó en 2001. “Tengo a los nietos de Vasco, Mora y Lucas, que tienen 19 y 16 años y son grandes. Son hijos de Lucrecia, la hija de Vasco, a quien amo con locura y este verano me vino a visitar. Pero nietos de mis hijos, Juan y Tomás, todavía no tengo”, resumió Barbarossa.

