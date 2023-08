Con la hegemonía peronista en riesgo, Perotti revisó resultados electorales con los senadores

Casi en la misma tarde noche, oficialismo y oposición mostraron anverso y reverso de una misma trama. Unos y otros protagonizaron encuentros este miércoles para intentar construir mayorías en ambas cámaras legislativas. En el caso de Unidos para Cambiar Santa Fe, la fórmula integrada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia acompañó a los miembros de la lista de candidatos a diputados provinciales que encabeza Clara García. Además de mostrar una foto de unidad, arengaron para vencer en esa categoría al principal adversario: el actual gobernador Omar Perotti. Pero del mismo modo, motivaron a trabajar para arrebatarle al peronismo las bancas en el Senado que después de las primarias, podrían recaer en manos de la oposición. Ése fue, precisamente, el detonante de otra cumbre; la del Justicialismo. Hasta casi la media noche y cena mediante, Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas se reunieron con los senadores provinciales del PJ. Todos, excepto Miguel Rabbia que representa a Rosario, son también candidatos para renovar sus mandatos. Pero siete de ellos han visto peligrar su permanencia en función de los resultados de las PASO. De replicarse ese guarismo, el peronismo perdería su hegemonía de años en ese cuerpo. Ante esa realidad, así como la actual oposición arengó a los suyos para redoblar esfuerzos y consolidar los resultados de las primarias, el oficialismo puso las barbas en remojo para remontar esos números y retener la mayor cantidad de bancas posible.

La receta

Durante la cena, legisladores y gobernador analizaron los resultados de cada departamento. Había sobre ellos una suerte de reproche, puesto que los caudales electorales que habían logrado en sus categorías y en sus respectivos territorios, eran significativamente menores cuando se trataba de la disputa por otro cargo, como el de gobernador o diputado. Más allá de esas evaluaciones, en el cónclave se planteó como premisa motivar al electorado para lograr una mayor participación y reducir el ausentismo, ir "en busca de esos votos" y mostrar "los logros que la gestión no supo comunicar". "Tenemos que capitalizar las más de doscientas obras que se van a inaugurar en la provincia", dijo uno de los comensales a El Litoral. Y solicitaron que esa misma actitud adopte el candidato a gobernador Marcelo Lewandowski, a quien le reclaman salir a captar el electorado que, en las primarias, apoyó a Carolina Losada.



Ausente

Una reunión similar a la de este miércoles había tenido Perotti con todos los candidatos a diputados de la nómina que encabeza en representación del peronismo. A ese encuentro, el gobernador había llegado caminando junto a Lewandowski. Se trataba de la primera aparición pública de ambos después de los resultados adversos de las primarias, y tras una sucesión de reproches cruzados entre la fórmula y el perottismo.

Pero a diferencia de aquel encuentro, anoche Lewandowski no fue de la partida. El actual senador nacional había estado en esta ciudad hasta la tarde para participar de varias recorridas de campaña.

Durante la jornada, Lewandowski había tenido también una intervención pública que generó suspicacias; fue a través de las redes sociales, y a partir de la liquidación "errónea" de sueldos a docentes, que dejó a la provincia al borde de un nuevo conflicto con los maestros. En términos electorales, la situación reporta un efecto negativo para cualquier candidato, más aún para quien aspira a la gobernación, como es su caso. Su planteo se leyó como un reclamo al propio oficialismo. "Ante lo que ha sucedido con la liquidación de los haberes solicitamos la pronta solución a las autoridades del Ministerio de Educación y que se deposite la totalidad de los salarios con urgencia – posteó-. El personal docente necesita una rápida solución (…). Además, los santafesinos exigen saber qué ha sucedido y que se les brinden garantías de que no volverá a suceder. Por eso hay que avanzar con mucha decisión en el sumario administrativo y determinar si se trató de negligencia o mala fe. Son hechos que indignan y que no pueden suceder", concluyó.

Como se dijo, Lewandowski había estado en esta capital hasta avanzada la tarde. Pero para la hora del encuentro con los senadores, ya había retornado a Rosario. Según pudo confirmar El Litoral, no fue participado o notificado del cónclave.

Con informacion de El Litoral.