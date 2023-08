Marketplace: 6 recomendaciones para comprar y vender de manera segura y evitar estafas

El Marketplace de Facebook es una de las plataformas de comercio más utilizadas por los argentinos. La rapidez y facilidad para encontrar compradores para artículos usados y la enorme oferta de productos y servicios hicieron que la aplicación se convierta en un gran mercado de oportunidades.



Sin embargo, muchos delincuentes aprovechan la popularidad de la herramienta para ejecutar fraudes virtuales, engaños y hasta robos a mano armada a desprevenidas víctimas en el lugar del encuentro de la transacción.

A fin de evitar estafas y delitos realizados por medio de operaciones fraudulentas e intentos de engaños, TN Tecno se comunicó con Meta. Desde la empresa, propietaria de Facebook, respondieron que la plataforma cuenta con herramientas y recomendaciones para un uso seguro

Además, aclararon que la información de cada usuario se mantiene protegida mientras usa las aplicaciones de su entorno (Facebook, Instagram y WhatsApp) y compartieron una serie de recomendaciones para realizar compraventas seguras en Marketplace.

Recomendaciones para comprar o vender de manera segura en Marketplace

Comprobá bien las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas. Los estafadores podrían poner artículos a precios muy bajos para atraer y engañar a compradores.

No realices transferencias ni depósitos de dinero para artículos de gran valor (autos, motos, alquileres de viviendas, etc.) sin confirmar primero que son auténticos. Siempre que sea posible, intentá confirmar la existencia y la propiedad (por ejemplo, la documentación de un bien registrable, como un automóvil) de los artículos en persona o mediante un chat de video antes de enviar algún pago.

Al comprar en persona, antes de completar la transacción, examiná detenidamente los artículos y verificá que: sean de verdad (por ejemplo, verificá su autenticidad), estén en el estado que se espera (por ejemplo, si son nuevos, están usados, etc.), y funcionen como te prometieron.

Establecé y compartí un plan de reunión: esto significa coordinar la ubicación, la hora y la fecha en la que te encontrarás con el vendedor. Estos datos se deberían poder compartir con tus amigos o familiares para hacerles saber hacia dónde vas.

Definí tus preferencias del encuentro: podés proponer un lugar para realizar la entrega y la manera de hacerlo en caso de que desees minimizar las interacciones con otras personas.

Investigá el perfil de la otra persona, verificá su reputación, o si tienen amigos en común y consultá su actividad en Marketplace.







Qué son las Etiquetas de Seguridad en Marketplace

A principios del 2023, Meta comenzó a mostrar alertas de seguridad en Facebook Marketplace con recomendaciones de seguridad para reuniones fuera de la plataforma. Estas alertas se muestran en las publicaciones dentro de las categorías Vehículos, Alquiler de propiedades, Electrónica y Viviendas en venta. También, se despliegan en las conversaciones que los usuarios tengan con los vendedores vía Messenger.

Qué medidas de seguridad tomar antes de ir al lugar pactado para la transacción

Entre las medidas de seguridad, Meta recomienda:

Reunirse en lugares públicos e iluminados.

Avisar a familiares y amigos del encuentro pautado.

Compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza

Además, si se detecta algún indicio de actividad sospechosa, se sugiere reportar la publicación o a la persona.

Qué hacer en caso de detectar una posible estafa en Marketplace

Desde Meta aclararon que todas las publicaciones de Marketplace deben cumplir las Políticas de comercio (en las que se detalla qué se puede vender en Facebook y qué artículos y servicios están prohibidos) y explicaron que la participación y colaboración de los usuarios es clave para el bienestar de la comunidad.

Por esas razones, invitaron a los usuarios a seguir las recomendaciones mencionadas para contribuir a la seguridad de todos y que si ves algo que te parece que es una estafa, evitá hablar con el comprador o vendedor, y reportá la publicación o al vendedor a Facebook.

Cómo reportar una estafa en Marketplace

En caso de encontrar una oferta, venta, o un comprador que creés que es parte de una estafa, podés reportarla en https://www.facebook.com/help/1295340050874305?helpref=faq_content

Con informacion de Todo Noticias.