Los intendentes peronistas se enfocan en sus internas y en la disputa local en el tramo final de la campaña

A ocho días para las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO), los intendentes peronistas de los distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires transitan el tramo final de la campaña según sus particularidades; aunque con algunos puntos en común. Quiénes no tienen internas en sus distritos, se encuentran de recorridas y moviendo los operativos “puerta a puerta”, con la premisa de que a priori terminaran imponiéndose en sus municipios en este primera prueba electoral. Los que van a las PASO accionan con el 13 de agosto como objetivo central.

Por estos días vuelan encuestas. Los intendentes hacen sus propias mediciones. Un intendente peronista de la Tercera sección electoral y que irá por su reelección recibió a mediados de julio una medición que lo posicionaba con 55 puntos de intención de votos; muy por encima de lo que conseguía el candidato presidencial, Sergio Massa con 35 y Axel Kicillof con 40. El nivel de conocimiento del intendente en cuestión, en su distrito, rondaba los 70 puntos. El problema es que los intendentes consiguen retener sus distritos pero lejos de los números de 2019. No hay, a priori, un aporte significativo de votos para la elección nacional o provincial.

La foto, con algunos matices, se repite en el caso de los distritos de la Tercera sección electoral, donde el peronismo es fuerte. Lo único que por estos días y hasta la elección del sábado 13 acapara la atención es lo que sucederá en el municipio de La Matanza donde habrá una interna para definir el candidato o candidata a la intendencia por Unión por la Patria.

El intendente Fernando Espinoza irá por la reelección. Antes debe someterse a una interna contra la diputada provincial y dirigente del Movimiento Evita, Patricia Cubría. En el sector de Cubría venían envalentonados hasta este jueves a la tarde. La cadena de episodios que condujo a este clima en el comando de campaña de Cubría se inició el viernes de la semana pasada cuando se terminaba de confirmaba que la caravana de campaña que se iba a realizar el sábado último y que organizada por Espinoza se posponía porque el candidato presidencial Sergio Massa -que iba a ser el invitado estelar de una comitiva que también incluía al gobernador bonaerense, Axel Kicillof- no iba a participar.

El ministro de Economía adujo problemas de agenda. En rigor las actividades que llevó adelante en la provincia de Tucumán se extendieron hasta bien pasado el mediodía. El sector que le disputa las PASO al intendente hizo correr la versión de que la ausencia de Massa tenía que ver con que no estaban las garantías dadas para una procesión en armonía.

A esa secuencia, se le agregó el encuentro que este miércoles tuvo con el ministro de Economía. Cubría consiguió una foto con Massa. “Hablamos de cómo está la campaña, de las chances que tenemos de ganar las PASO y en cómo este diálogo permanente que tenemos con Sergio se va a transformando también en diálogo institucional, ya que vamos a tener que gestionar cada uno desde su lugar”, detalló Cubría sobre su encuentro con el candidato presidencial.

Sin embargo, este jueves Espinoza contraatacó. Fue recibido por la vicepresidenta, Cristina Kirchner en su despacho en el Senado de la Nación. Le llevó los proyectos que tiene para el distrito en caso de ser reelecto y obtuvo el respaldo de la ex Jefa de Estado. Cristina reconoce el volumen electoral de La Matanza y la performance que puede aportar Espinoza a estos insuficientes números a nivel provincial y nacional. No solo eso, sino que también difundió un video en sus redes sociales del encuentro. Fue casi una excepción que hace Cristina Kirchner en esta campaña que la tiene con escasas intervenciones públicas. Sus apariciones son, desde ya, estratégicas y con un objetivo particular cada vez que se dan.

“Espinoza vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha. Me impactó el desarrollo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva que van a hacer en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas junto a los característicos chalets de este barrio creado por el general Perón”, detalló la vicepresidenta.

En algunos municipios donde también gobierna el peronismo se trabaja por estos días en la acumulación de votos en el marco de la interna presencial que tiene a Sergio Massa de un lado y a Juan Grabois del otro. Es el caso del distrito de Moreno, donde su intendenta Mariel Fernández recibió al dirigente social en su distrito. “Nosotros venimos a transformarlo todo. Había que animarse, creer que se podía hacer y confiar en las organizaciones del pueblo. Por eso es importante que compañeros como Juan Grabois se animen a ser candidatos a presidente”, dijo.

Este jueves fue el intendente de Morón, Lucas Ghi, quien recorrió el distrito junto al dirigente social y lo elogió: “Ser parte de la misma propuesta es un honor. Valoramos tu trayectoria, tu coherencia, y vamos a hacer una gran elección con Juan a la cabeza. Estamos en condiciones de ganar la elección y de construir el triunfo, no solo en Morón, que es a lo que aspiramos localmente, sino de acompañar el desempeño de Juan y de toda la propuesta”.

Algunos dirigentes plantean que Grabois aportará un “interesante” caudal de votos a la interna de UP y que indefectiblemente decantará en la elección de los intendentes, tal como puede ocurrir con la candidatura de Axel Kicillof.

El gobernador bonaerense también hace su sprint final de campaña con tres recorridas diarias, aunque también se sumerge en algunas internas distritales. A los respaldos a candidatos puntuales en las primarias de Zárate o La Plata, esta semana jugó fuerte recibiendo al precandidato a intendente de Hurlingham, Damián Selci. Selci es el postulante que ofrece La Cámpora para disputarle la interna por la candidatura a la intendencia del municipio de la Primera sección electoral al intendente peronista Juan Zabaleta.

Kicillof recibió en su despacho a Selci; en una jugada que desde el equipo de campaña del precandidato local rápidamente se encargaron de replicar. “Lo que se está haciendo, ya sea en espacios urbanos, salud, en materia de educación, en materia de salud mental, donde hay proyectos importantísimos que me traía Damián y que obviamente la provincia acompañó en aquel momento, y acompaña el progreso del gran Buenos Aires. El progreso de Hurlingham es el progreso de la provincia”, planteó el gobernador bonaerense.

